Опубликован новый трейлер мультфильма «Гарфилд»

Читайте нас в

Sony Pictures Entertainment опубликовал новый трейлер мультфильма «Гарфилд». Рыжего кота, который ненавидит понедельники и обожает лазанью, озвучил Крис Пратт. Режиссером проекта выступил Марк Диндал («Коты не танцуют»).

По сюжету проекта Гарфилд вместе с другом-псом Оди в силу сложившихся обстоятельств отказываются от своей привычной комфортной жизни и присоединяется к непредсказуемому и опасному приключению.

Персонажей «Гарфилда» озвучили Ханна Уэддингхэм, Сэмюэл Л. Джексон, Крис Пратт, Николас Холт, Бретт Голдстин, Винг Реймз, Харви Гильен, Сесили Стронг, Бовэнь Ян и Люк Синк-Уайт.

Мировая премьера анимационного проекта пройдет 24 мая.