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Гарфилд 2024: трейлер, дата выхода, сюжет, актеры
Фильмы и сериалы

5 марта, 12:15

1 мин.

Опубликован новый трейлер мультфильма «Гарфилд»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Гарфилд».
Фото Кадр из мультфильма «Гарфилд»
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Sony Pictures Entertainment опубликовал новый трейлер мультфильма «Гарфилд». Рыжего кота, который ненавидит понедельники и обожает лазанью, озвучил Крис Пратт. Режиссером проекта выступил Марк Диндал («Коты не танцуют»).

По сюжету проекта Гарфилд вместе с другом-псом Оди в силу сложившихся обстоятельств отказываются от своей привычной комфортной жизни и присоединяется к непредсказуемому и опасному приключению.

Персонажей «Гарфилда» озвучили Ханна Уэддингхэм, Сэмюэл Л. Джексон, Крис Пратт, Николас Холт, Бретт Голдстин, Винг Реймз, Харви Гильен, Сесили Стронг, Бовэнь Ян и Люк Синк-Уайт.

Мировая премьера анимационного проекта пройдет 24 мая.

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