Гильдия сценаристов США объявила победителей за 2023 год

Сегодня, 12:00
Гильдия сценаристов США объявила победителей за прошедший 2023 год. В число лауреатов вошли такие проекты, как многосерийная драма о битве за медиаимперию «Наследники» и мини-сериал о противостоянии «Грызня».
Также в числе победителей сериал «Медведь» о нью-йоркском шеф-поваре, которому пришлось начать новую жизнь, и постапокалиптический проект HBO «Одни из нас» о стремлении спасти самое важное.
Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»
Лучший документальный сценарий — «Голубиный туннель»
Лучший сценарий драматического сериала — «Наследники»
Лучший сценарий комедийного сериала — «Медведь»
Лучший сценарий мини-сериала — «Грызня»
Лучший сценарий нового сериала — «Одни из нас»