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Гильдия сценаристов США: победители 2023, Одни из нас, Медведь
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:00

1 мин.

Гильдия сценаристов США объявила победителей за 2023 год

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас»
Фото Кадр из сериала «Одни из нас»
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Гильдия сценаристов США объявила победителей за прошедший 2023 год. В число лауреатов вошли такие проекты, как многосерийная драма о битве за медиаимперию «Наследники» и мини-сериал о противостоянии «Грызня».

Также в числе победителей сериал «Медведь» о нью-йоркском шеф-поваре, которому пришлось начать новую жизнь, и постапокалиптический проект HBO «Одни из нас» о стремлении спасти самое важное.

Список основных победителей

  • Лучший оригинальный сценарий — «Оставленные»

  • Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»

  • Лучший документальный сценарий — «Голубиный туннель»

  • Лучший сценарий драматического сериала — «Наследники»

  • Лучший сценарий комедийного сериала — «Медведь»

  • Лучший сценарий мини-сериала — «Грызня»

  • Лучший сценарий нового сериала — «Одни из нас»

Одни из&nbsp;нас, HBO. Второй сезон сериала «Одни из нас»: все, что известно о продолжении постапокалиптического проекта HBO

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