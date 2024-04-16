Гильдия сценаристов США объявила победителей за 2023 год

Гильдия сценаристов США объявила победителей за прошедший 2023 год. В число лауреатов вошли такие проекты, как многосерийная драма о битве за медиаимперию «Наследники» и мини-сериал о противостоянии «Грызня».

Также в числе победителей сериал «Медведь» о нью-йоркском шеф-поваре, которому пришлось начать новую жизнь, и постапокалиптический проект HBO «Одни из нас» о стремлении спасти самое важное.

Список основных победителей