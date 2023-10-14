Известная дата выхода следующей серии 22 сезона «Гриффинов»

Сегодня, 17:30
На канале FOX стартовал 22 сезон «Гриффинов». Семейный проект сосредоточен на истории отца Питера (Сет Макфарлейн), матери Лоис (Алекс Борштейн), их детях Крисе (Сет Грин), Мег (Мила Кунис), Стьюи и антропоморфном псе Брайане.
В 22 сезоне Мег становится суррогатной матерью Брюсу и Джеффри, Питер учится летать на орлах, рассуждает о «несексуальной ситуации» употребления съедобного нижнего белья (во время последней трапезы заключенного перед смертной казнью) и не самым героическим образом спасается от (предположительно) акулы. Но, как сказала Лоис: «Мы все отвратительны. Вот что такое семья».
Кроме того, в новом сезоне зрители увидят своего рода камео персонажа Тимоти Шаламе из «Дюны».
1 серия — 1 октября
2 серия — 8 октября
3 серия — 22 октября
4 серия — пока неизвестно
5 серия — пока неизвестно
6 серия — пока неизвестно
7 серия — пока неизвестно
8 серия — пока неизвестно
9 серия — пока неизвестно
10 серия — пока неизвестно
11 серия — пока неизвестно
12 серия — пока неизвестно
13 серия — пока неизвестно
14 серия — пока неизвестно
15 серия — пока неизвестно
16 серия — пока неизвестно
17 серия — пока неизвестно
18 серия — пока неизвестно
19 серия — пока неизвестно
20 серия — пока неизвестно