Дата выхода 3 сезона сериала «Хитрости»: расписание релиза эпизодов

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2 мая на платформе Max пройдет премьера третьего сезона сериала «Хитрости» о жизненном и карьерном пути стендап-актрисы и писательницы Деборы Вэнс.

В сериале снялись Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду, Пол В. Даунс, Кристофер Макдональд, Мэг Штальтер, Поппи Лю и Кэйтлин Олсон.

«Хитрости» получили высокие оценки зрителей и критиков. Кроме того, на счету проекта два «Золотых глобуса».

Расписание релиза эпизодов 3 сезона сериала «Хитрости»