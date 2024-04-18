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Хитрости 3 сезон: дата выхода серий, где смотреть, трейлер, актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:50

1 мин.

Дата выхода 3 сезона сериала «Хитрости»: расписание релиза эпизодов

3 сезон сериала «Хитрости» стартует 2 мая на платформе Max
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Хитрости»
Фото Кадр из сериала «Хитрости»
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2 мая на платформе Max пройдет премьера третьего сезона сериала «Хитрости» о жизненном и карьерном пути стендап-актрисы и писательницы Деборы Вэнс.

В сериале снялись Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду, Пол В. Даунс, Кристофер Макдональд, Мэг Штальтер, Поппи Лю и Кэйтлин Олсон.

«Хитрости» получили высокие оценки зрителей и критиков. Кроме того, на счету проекта два «Золотых глобуса».

Расписание релиза эпизодов 3 сезона сериала «Хитрости»

1 серия 2 мая
2 серия 2 мая
3 серия 9 мая
4 серия 9 мая
5 серия 16 мая
6 серия 16 мая
7 серия 23 мая
8 серия 23 мая
9 серия 30 мая
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