Дата выхода 3 сезона сериала «Хитрости»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 14:50
2 мая на платформе Max пройдет премьера третьего сезона сериала «Хитрости» о жизненном и карьерном пути стендап-актрисы и писательницы Деборы Вэнс.
В сериале снялись Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду, Пол В. Даунс, Кристофер Макдональд, Мэг Штальтер, Поппи Лю и Кэйтлин Олсон.
«Хитрости» получили высокие оценки зрителей и критиков. Кроме того, на счету проекта два «Золотых глобуса».
|1 серия
|2 мая
|2 серия
|2 мая
|3 серия
|9 мая
|4 серия
|9 мая
|5 серия
|16 мая
|6 серия
|16 мая
|7 серия
|23 мая
|8 серия
|23 мая
|9 серия
|30 мая