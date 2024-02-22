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Ирландская мечта 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

22 февраля, 11:30

1 мин.

Netflix опубликовал трейлер ромкома «Ирландская мечта» с Линдси Лохан

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ирландская мечта».
Фото Кадр из фильма «Ирландская мечта»
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Netflix опубликовал трейлер романтического фильма Джанин Дамиан («Нью-Йоркская Академия современного танца») «Ирландская мечта». По сюжету главная героиня Мэдди приезжает в гости на свадьбу к другу Полу, где понимает, что питает к герою чувства, и загадывает желание выйти за него замуж.

Как по волшебству так и происходит: Мэдди просыпается невестой Пола, но вскоре знакомится с фотографом Джеймсом, что ставит ее перед непростым выбором.

В фильме «Ирландская мечта» снялись Линдси Лохан, Эдвард Спелирс, Александр Влахос, Аеша Карри, Элизабет Тан, Джасинта Мулкахи, Джейн Сеймур, Доун Брэдфилд и Морис Бирн.

Премьера картины пройдет 15 марта на платформе Netflix.

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