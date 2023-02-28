Кортни Кокс получила звезду на голливудской «Аллее славы»

Кортни Кокс стала обладательницей персональной звезды под номером 2750 на «Аллее славы» в Голливуде.

Актриса стала известной благодаря роли Моники в популярном ситкоме «Друзья». В числе гостей торжественной церемонии открытия звезды были замечены коллеги Кортни Кокс по сериалу Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу. Как сообщает LoveRadio, они даже выступили с трогательной речью. «Дружить с Кортни значит быть частью ее семьи», — поделилась Дженнифер Энистон. А Лиза Кудроу рассказала о том, как гордится подругой: «Ты действительно прекрасный, талантливый и, что самое важное, по-настоящему хороший и порядочный человек. Спасибо, что обогатила наши жизни».

Актрисы продолжают дружить уже более 30 лет.