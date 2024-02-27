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Красные комнаты 2023: дата выхода в РФ, сюжет, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

27 февраля, 21:30

1 мин.

Российская премьера триллера «Красные комнаты» пройдет 29 февраля

Фильм «Красные комнаты» покажут в российских кинотеатрах
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Красные комнаты»
Фото Кадр из фильма «Красные комнаты»
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29 февраля состоится российская премьера фильма «Красные комнаты». Режиссером и сценаристом проекта выступил Паскаль Планте («Временные татуировки»).

По сюжету триллера главная героиня Келли-Энн одержима серийным убийцей Людовиком Шевалье, над которым идет суд. Келли-Энн не пропускает ни одного заседания, стремясь разгадать тайну пропавшего видео убийства 13-летней девочки, похожей на нее.

В картине снялись Жюльетт Гарьепи, Лори Бабен, Элизабет Локас, Максвелл Маккейб-Локос, Натали Таннус, Пьер Шаньон, Ги Товетт и Шарлотта Обен.

Триллер «Красные комнаты» выйдет в российский прокат 29 февраля.

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