Российская премьера триллера «Красные комнаты» пройдет 29 февраля

29 февраля состоится российская премьера фильма «Красные комнаты». Режиссером и сценаристом проекта выступил Паскаль Планте («Временные татуировки»).

По сюжету триллера главная героиня Келли-Энн одержима серийным убийцей Людовиком Шевалье, над которым идет суд. Келли-Энн не пропускает ни одного заседания, стремясь разгадать тайну пропавшего видео убийства 13-летней девочки, похожей на нее.

В картине снялись Жюльетт Гарьепи, Лори Бабен, Элизабет Локас, Максвелл Маккейб-Локос, Натали Таннус, Пьер Шаньон, Ги Товетт и Шарлотта Обен.

Триллер «Красные комнаты» выйдет в российский прокат 29 февраля.