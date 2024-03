Кристен Стюарт заявила, что не готова стать частью киновселенной Marvel

В подкасте Not Skinny But Not Fat Кристен Стюарт рассказала, что перспектива присоединения к киновселенной Marvel кажется ей удручающей.

«Скорее всего, я никогда не буду сниматься в фильмах Marvel. На самом деле это звучит как чертов кошмар», — объяснила актриса.

Стюарт добавила, что могла бы согласиться на участие в супергеройском проекте только в том случае, если бы его снимала Грета Гервиг («Барби»).

По словам актрисы, масштабные проекты вроде тех, что создаются в рамках MCU, имеют тенденцию не разделять авторский замысел, поэтому она старается держаться от работы в подобных фильмах подальше.