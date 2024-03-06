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Кустурица сообщил, что завершит творческую карьеру в России

6 марта, 15:15

1 мин.

Кустурица сообщил, что завершит творческую карьеру в России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью «СЭ» признался, что финальным этапом его творчества станет работа в России.

— Много новостей было о ваших съемках по роману Достоевского «Преступление и наказание». Вы говорили, что съемки будут проходить в Санкт-Петербурге и в Сибири. Будут ли еще локации?

— Снимать будем в Краснодарском крае. Думаю, это будет Сочи, потому что там есть мафиози, с которыми воюет мой герой. И в Питере, потому что там женщина пошла работать проституткой, чтобы погасить долги отца. Порфирий Петрович не такой классический полицейский, как в романе. Он говорит герою, что тот хороший человек, и помогает не попасть в тюрьму.

Очень сложная история, но будет просто и понятно показана зрителю. Причем, мне кажется, тут может быть не только художественный, но и коммерческий успех.

Сейчас я хочу работать в России и на русском языке, и, думаю, это будет финальный этап моего творчества. До конца можно снять еще три фильма и один сериал. Хочу сделать Водолазкина и «Мертвые души» Гоголя.

Эмир Кустурица. «Важно, что Сербия сыграет в России. В Европе много русофобов». Интервью Эмира Кустурицы

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