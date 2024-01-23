Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Май декабрь 2023: дата выхода в РФ, сюжет, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 10:30

1 мин.

Российская премьера триллера «Май декабрь» пройдет 1 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Май декабрь».
Фото Кадр из фильма «Май декабрь»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

1 февраля в российский прокат выйдет психологический триллер «Май декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур.

По сюжету картины Тодда Хейнса («Темные воды») о необычной истории любви супругов Джо и Грейси хотят снять художественный фильм. Актриса, которая должна сыграть Грейси, приезжает к семье в гости ради подготовки к роли, однако ее появление ставит семейное счастье под угрозу.

В проекте снялись Чарльз Мелтон, Андреа Франкл, Гэбриел Чун, Элизабет Ю и Майк Лопес.

Российская премьера фильма «Май декабрь» пройдет 1 февраля в большинстве кинотеатров страны.

Худшие фильмы 2023 года по&nbsp;версии Золотой малины. «Золотая малина»: 7 худших фильмов 2023 года

Фильмы
0
Новости холдинга
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ