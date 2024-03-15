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Медведь сериал: будет ли 4 сезон, когда выйдет 3 сезон
Фильмы и сериалы

15 марта, 14:20

1 мин.

Сериал «Медведь» могут продлить на четвертый сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь».
Фото Кадр из сериала «Медведь»
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Издание Deadline сообщает, что по информации многочисленных источников, у сериала «Медведь» будет четвертый сезон.

Официального объявления об этом пока не было, но учитывая, что «Медведь» стал лидером по количеству полученных наград на премии «Эмми» (телевизионный аналог «Оскара»), подобное решение выглядит закономерно.

«Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре, который возвращается в Чикаго, чтобы управлять семейным рестораном. Премьера третьего сезона проекта запланирована на июнь этого года.

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