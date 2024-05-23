Картина «Мой любимый чемпион» выйдет в российский прокат 27 июня

27 июня в российских кинотеатрах выйдет фильм Александра Данилова («Историк») «Мой любимый чемпион».

Сюжет проекта сосредоточен на 13-летней Саше, которая очень привязана к своему коню Джонатану. Девочка считает его своим лучшим другом, ведь ее мама и сверстники не понимают Сашу. Кроме того, Джонатан напоминает ей об отце.

Мама Саши хочет продать коня, потому что его стало тяжело содержать. Главная героиня и ее бабушка с этим не согласны, и готовы пройти долгий путь, ведущий к новым открытиям и большим победам.

В проекте снялись Василиса Коростышевская, Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Егор Бероев, Виталий Хаев, Наталья Тетенова, Дмитрий Колчин, Татьяна Орлова и Екатерина Федулова.

«Мой любимый чемпион» выйдет в российский прокат 27 июня.