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Настоящая боль фильм 2024: трейлер и дата выхода, Киран Калкин и актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:50

1 мин.

Вышел трейлер драмы «Настоящая боль» с Кираном Калкиным

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Настоящая боль»
Фото Кадр из фильма «Настоящая боль»
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SearchlightPictures опубликовал трейлер фильма «Настоящая боль», главную роль в котором сыграл Киран Калкин («Наследники»).

По сюжету, выполняя предсмертную просьбу бабушки, двоюродные братья посещают ее дом в Польше, где погружаются в историю Холокоста.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Джесси Айзенберг. Также он сыграл в проекте персонажа по имени Дэвид Каплан.

Кроме того, в актерский состав проекта вошли Ольга Босова, Уилл Шарп, Дэниэл Орескс, Лиза Садовы, Курт Эгиаван и Дженнифер Грей.

Премьера фильма «Настоящая боль» пройдет 18 октября 2024 года.

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