Вышел трейлер драмы «Настоящая боль» с Кираном Калкиным

Сегодня, 13:50
SearchlightPictures опубликовал трейлер фильма «Настоящая боль», главную роль в котором сыграл Киран Калкин («Наследники»).
По сюжету, выполняя предсмертную просьбу бабушки, двоюродные братья посещают ее дом в Польше, где погружаются в историю Холокоста.
Режиссером и сценаристом фильма выступил Джесси Айзенберг. Также он сыграл в проекте персонажа по имени Дэвид Каплан.
Кроме того, в актерский состав проекта вошли Ольга Босова, Уилл Шарп, Дэниэл Орескс, Лиза Садовы, Курт Эгиаван и Дженнифер Грей.
Премьера фильма «Настоящая боль» пройдет 18 октября 2024 года.