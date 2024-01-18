Назван гонорар Линдси Лохан за роль в ремейке «Дрянных девчонок»

Издание Variety сообщает, что за эпизодическую роль в ремейке «Дрянных девчонок» Линдси Лохан получила 500 тысяч долларов (43,8 миллиона рублей). В новой версии проекта актриса появилась в образе модератора турнира по математике. Сцену с Лохан успели снять всего за полдня.

В оригинальной картине 2004 года актриса исполнила роль Кэйди Хирон — шестнадцатилетней дочери зоологов, недавно переехавшей из Африки. Ради своих далеко идущих планов главная героиня пыталась подружиться с самыми популярными в школе девушками, но не заметила, как однажды начала разделять их ценности.

В этом году вышел одноименный ремейк, в котором сыграли Энгаури Райс, Джон Хэмм, Дженна Фишер, Рене Рэпп, Эшли Пак, Тина Фей, Аулии Кравальо, Кристофер Брини, Бизи Филиппс и Авантика.