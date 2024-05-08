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Не с первой попытки 4 сезон: дата выхода и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

1 мин.

Дата выхода 4 сезона сериала «Не с первой попытки»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Не с первой попытки»
Фото Кадр из сериала «Не с первой попытки»
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22 мая на платформе Apple TV+ пройдет премьера четвертого сезона сериала «Не с первой попытки». Сюжет проекта сосредоточен на молодой британской паре, которая безуспешно пыталась завести детей, и поэтому прибегнула к усыновлению.

В новом сезоне с этого момента прошло шесть лет. В семье растут двое детей, находящихся на пороге переходного возраста. Продолжение сериала расскажет о том, ладят ли персонажи со сверстниками и пытаются ли искать своих биологических родителей.

В проекте снялись Рейф Сполл, Эстер Смит, Шан Брук, Оливер Крис, Даррен Бойд, Фил Дэвис, Мэриэн Маклафлин, Офелия Ловибонд, Родерик Смит и Робин Кара.

Расписание релиза эпизодов 4 сезона сериала «Не с первой попытки»

1 серия 22 мая
2 серия 22 мая
3 серия 29 мая
4 серия 5 июня
5 серия 12 июня
6 серия 19 июня
7 серия 26 июня
8 серия 3 июля
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