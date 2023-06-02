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Сегодня, 11:35

Netflix показал трейлер шестого сезона «Черного зеркала»

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Кадр из сериала «Черное зеркало».
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Netflix показал на YouTube трейлер нового шестого сезона сериала «Черное зеркало».

Премьера «Черного зеркала» состоялась в 2011 году. В этот раз создатели обещают самый непредсказуемый и неожиданный сезон. Действие пяти эпизодов развернется не только в наши дни, но и в будущем, и даже в альтернативной реальности 60-70-х годов.

Выход новых серий намечен на 15 июня.

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