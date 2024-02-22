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О группе The Beatles снимут 4 художественных фильма
Фильмы и сериалы

22 февраля, 16:30

1 мин.

О группе The Beatles снимут четыре художественных фильма

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из документального фильма «Пусть будет так».
Фото Кадр из документального фильма «Пусть будет так»
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О группе The Beatles снимут четыре художественных фильма, чтобы отразить творческий путь каждого из музыкантов ливерпульской четверки.

Режиссером всех картин будет Сэм Мендес («1917» и «007: Координаты Скайфолл»). Производство проектов одобрили Пол Маккартни, Ринго Старр, а также наследники Джорджа Харрисона и Джона Леннона: это означает, что в будущих фильмах будет звучать музыка The Beatles.

Казалось бы, обязательный пункт для байопика, но нет: например, в 2019 году вышла картина «Дэвид Боуи. Человек со звезды» без единой песни музыканта.

Прокатом фильмов о группе The Beatles будет заниматься Sony. Премьеры проектов стоит ожидать не раньше 2027 года.

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