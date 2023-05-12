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Сегодня, 17:35

«Олдбой» выйдет в повторный прокат

Георгий Амиян
Киножурналист
Кадр из фильма «Олдбой».
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«Олдбой» Пака Чхан-ука выйдет в повторный мировой прокат. Триллер отреставрируют в честь 20-летия. Канал Neon опубликовал трейлер новой версии картины.

«Олдбой» покажут в кинотеатрах в августе.

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