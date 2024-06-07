Прототип героини Марты из сериала «Олененок» подала иск против Netflix на $ 170 млн

Фиона Харви — женщина, утверждающая, что стала прототипом героини Марты (Джессика Ганнинг) в мини-сериале Netflix «Олененок», подала в суд на стриминг, требуя возмещения морального ущерба в размере не менее 170 миллионов долларов.

Харви обвиняет Netflix в клевете, халатности, умышленном причинении эмоционального вреда и нарушении личных прав.

Кроме того, в иске говорится, что сериал Netflix и Гэдд разрушили ее репутацию, личность и жизнь.

«Ложь, которую обвиняемые рассказали о Харви более чем 50 миллионам людей по всему миру, включает в себя то, что Харви — дважды осужденная сталкерша, приговоренная к пяти годам тюремного заключения, и что Харви подвергла Гэдда сексуальному насилию», — сказано в ее жалобе.

«Олененок» — адаптация одноименного автобиографического моноспектакля Ричарда Гэдда. Он же является создателем сериала и исполнителем главной роли.

В ответном заявлении представитель Netflix дал понять, что создатели проекта не намерены отступать от своего видения: «Мы намерены решительно отстаивать этот вопрос и право Ричарда Гэдда рассказывать свою историю».

К слову, Гэдд не фигурирует в качестве ответчика по иску Харви.

В начале первой серии «Олененка» говорится: «Это правдивая история». В иске Харви утверждается, что это «самая большая ложь в истории телевидения».