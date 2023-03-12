Где и когда смотреть церемонию «Оскар-2023»

Сегодня, 21:45
Уже 95-й раз Американская академия кинематографических искусств и наук будет награждать лучших в мире кино. Этом году всемирно известная премия «Оскар» пройдет в ночь с 12 на 13 марта.
Трансляция начнется 13 марта в 3:00 по московскому времени и будет длиться примерно 2.5-3 часа.
Права на трансляцию «Оскара 2023» — у американской тв-компании ABC. В России премию официально не показывают, но можно воспользоваться платными сервисами.
А кроме того, транслировать церемонию неофициально планируют некоторые YouTube-каналы.
Поближе познакомиться с номинантами можно в нашем материале.