Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Оскар 2024: Американское чтиво выиграл в номинации Лучший адаптированный сценарий
Фильмы и сериалы

11 марта, 03:36

1 мин.

Картина «Американское чтиво» получила «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Американское чтиво».
Фото Кадр из фильма «Американское чтиво»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победил фильм «Американское чтиво».

По сюжету картины писатель и преподаватель литературы Телониус Эллисон по прозвищу Монк отправляется навестить семью, которую давно не видел. Главный герой сталкивается с непростым испытанием и, чтобы вынести его, пишет роман, который неожиданно впечатляет издателей.

Сценаристами проекта выступили Корд Джефферсон (он же режиссер фильма) и Персивал Эверетт.

В «Американском чтиве» снялись Джеффри Райт, Эрика Александр, Стерлинг К. Браун, Лесли Аггамс и Джон Ортис.

Бедные-несчастные, Уиллем Дефо. Фильм «Бедные-несчастные» победил в номинации «Лучший грим и прически»
Фильмы
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
Билялетдинов уходит, Радулов в подвешенном состоянии, а «Ак Барс» готов менять вектор
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Джон Сина появился на церемонии «Оскар-2024» практически голым