Картина «Американское чтиво» получила «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий»

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В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победил фильм «Американское чтиво».

По сюжету картины писатель и преподаватель литературы Телониус Эллисон по прозвищу Монк отправляется навестить семью, которую давно не видел. Главный герой сталкивается с непростым испытанием и, чтобы вынести его, пишет роман, который неожиданно впечатляет издателей.

Сценаристами проекта выступили Корд Джефферсон (он же режиссер фильма) и Персивал Эверетт.

В «Американском чтиве» снялись Джеффри Райт, Эрика Александр, Стерлинг К. Браун, Лесли Аггамс и Джон Ортис.