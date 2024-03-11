Картина «Американское чтиво» получила «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий»

11 марта, 03:36
В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победил фильм «Американское чтиво».
По сюжету картины писатель и преподаватель литературы Телониус Эллисон по прозвищу Монк отправляется навестить семью, которую давно не видел. Главный герой сталкивается с непростым испытанием и, чтобы вынести его, пишет роман, который неожиданно впечатляет издателей.
Сценаристами проекта выступили Корд Джефферсон (он же режиссер фильма) и Персивал Эверетт.
В «Американском чтиве» снялись Джеффри Райт, Эрика Александр, Стерлинг К. Браун, Лесли Аггамс и Джон Ортис.