«Оппенгеймер» взял «Оскар» за лучшую операторскую работу

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Картина «Оппенгеймер» Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы получила премию «Оскар» за лучшую операторскую работу (Хойте Ван Хойтема).

Исполнитель главной роли Роберта Оппенгеймера Киллиан Мерфи, в свою очередь, получил золотую статуэтку киноакадемии за лучшую мужскую роль. Сыгравший Льюиса Штраусса Роберт Дауни-младший выиграл «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Кроме того, «Оппенгеймер» победил в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный саундтрек» и «Лучший монтаж».