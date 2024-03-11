Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Оскар 2024: лучшая операторская работа, Оппенгеймер
Фильмы и сериалы

11 марта, 06:08

1 мин.

«Оппенгеймер» взял «Оскар» за лучшую операторскую работу

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Оппенгеймер».
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Картина «Оппенгеймер» Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы получила премию «Оскар» за лучшую операторскую работу (Хойте Ван Хойтема).

Исполнитель главной роли Роберта Оппенгеймера Киллиан Мерфи, в свою очередь, получил золотую статуэтку киноакадемии за лучшую мужскую роль. Сыгравший Льюиса Штраусса Роберт Дауни-младший выиграл «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Кроме того, «Оппенгеймер» победил в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный саундтрек» и «Лучший монтаж».

Победители Оскар 2024. Победители премии Оскар-2024: лучший фильм, лучшие роли и другие номинации

Фильмы
1
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
Билялетдинов уходит, Радулов в подвешенном состоянии, а «Ак Барс» готов менять вектор
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
«What Was I Made For?» из фильма «Барби» получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня»