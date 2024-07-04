Шоураннер «Пацанов» рассказал о 4 сезоне и реакции Marvel на проект

Сегодня, 18:15
В интервью Variety шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке рассказал о работе над четвертым сезоном шоу.
Рассуждая о сюжетной линии Билли Бутчера (Карл Урбан), создатель супергеройского шоу отметил, что персонаж в отчаянии.
По сюжету Бутчер сталкивается с разрушительными последствиями приема сыворотки V, которая способна превращать человека в супергероя на 24 часа.
«Думаю, он по-настоящему напуган тем, что его ждет», — считает Крипке.
«Пацаны» представляют собой своего рода сатиру на супергероику. На вопрос о том, как воспринимают сериал в Marvel, Эрик Крипке ответил: «Случайно услышал, что руководители Marvel смотрят сериал и им нравится».
Следующая серия «Пацанов» выйдет 11 июля.