Шоураннер «Пацанов» рассказал о 4 сезоне и реакции Marvel на проект

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В интервью Variety шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке рассказал о работе над четвертым сезоном шоу.

Рассуждая о сюжетной линии Билли Бутчера (Карл Урбан), создатель супергеройского шоу отметил, что персонаж в отчаянии.

По сюжету Бутчер сталкивается с разрушительными последствиями приема сыворотки V, которая способна превращать человека в супергероя на 24 часа.

«Думаю, он по-настоящему напуган тем, что его ждет», — считает Крипке.

«Пацаны» представляют собой своего рода сатиру на супергероику. На вопрос о том, как воспринимают сериал в Marvel, Эрик Крипке ответил: «Случайно услышал, что руководители Marvel смотрят сериал и им нравится».

Следующая серия «Пацанов» выйдет 11 июля.