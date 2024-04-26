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Папины дочки новые 2 сезон: в какой серии вернулись Даша, Полежайкин и Иржи
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

1 мин.

В финале 2 сезона новых «Папиных дочек» вернулись Даша и Полежайкин

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
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Сегодня, 26 апреля на СТС вышли финальные серии второго сезона новых «Папиных дочек». В честь такого важного события создатели сериала не могли оставить зрителей без сюрпризов.

В конце второго сезона в проект вернулись Даша (Анастасия Сиваева) и Илья Полежайкин (Михаил Казаков). Кроме того, в финале появился еще один персонаж из богатого прошлого оригинального сериала — кронпринц Моравии Иржи (Михаил Башкатов).

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Сюжет новых «Папиных дочек» сосредоточен на Венике, который стал многодетным отцом-одиночкой, повторив судьбу тестя.

Третий сезон проекта уже находится в работе. Режиссером продолжения «Папиных дочек. Новых» будет Анатолий Колиев.

7 дней, 7 ночей, 2024. Комедия «7 дней, 7 ночей» выйдет в российских кинотеатрах 16 мая

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