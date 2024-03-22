Фантастический триллер «Предчувствие» выйдет в российский прокат 4 апреля

4 апреля в российский прокат выйдет картина «Предчувствие» режиссера Бертрана Бонелло («Кома»).

События фильма разворачиваются в будущем, где человечество нашло способ избавляться от лишних эмоций. Главная героиня Габриэль хочет пойти на этот шаг до тех пор, пока не встречает мужчину, с которым чувствует необъяснимую связь.

В «Предчувствии» снялись Леа Сейду, Джордж Маккэй, Гуслаги Маланга, Даша Некрасова, Мартин Скали, Элина Ловенсон, Марта Хоскинс, Жюлия Фор, Кестер Лавлэйс и Фелисьен Пино.

В 2023 году картина была номинирована на премию «Золотой лев».

Премьера «Предчувствия» пройдет в российских кинотеатрах 4 апреля.