Стали известны номинанты на премию BAFTA Television 2024

21 марта, 12:00
12 мая пройдет церемония вручения премии BAFTA Television 2024. Ее ведущими будут комики Роб Бекетт и Ромеш Ранганатхан. Среди номинантов лидируют два проекта — «Корона» и «Черное зеркало».
Сериал, посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II, претендует на восемь наград, а проект о влиянии информационных технологий на человеческие взаимоотношения — на семь.
«Золото»
«Счастливая долина»
«Медленные лошади»
«Мечтать, будучи черным»
«Такие смелые девочки»
«Экстраординарная»
Доминик Уэст («Корона»)
Кейн Робинсон («Главарь»)
Паапа Эссьеду («Проект Лазарь»)
Стив Куган («Расплата»)
Тимоти Сполл («Шестая заповедь»)
Аньяна Васан («Черное зеркало: Демон 79»)
Анна Рейд («Шестая заповедь»)
Белла Рамзи («Одни из нас»)
Сара Ланкашир («Счастливая долина»)
Шэрон Хорган («Наилучшие интересы»)
Инна Хардуик («Шестая заповедь»)
Харрис Дикинсон («Убийство на краю света»)
Джек Лауден («Медленные лошади»)
Мэттью Макфэдьен («Наследники»)
Салим Дау («Корона»)
Гарриет Уолтер («Наследники»)
Жасмин Джобсон («Главарь»)
Лесли Мэнвилл («Корона»)
Нико Паркер («Одни из нас»)
Шивон Финнеран («Счастливая долина»)
«Медведь»
«Тысяча жизней Бернара Тапи»
«Одни из нас»
«Любовь и смерть»
«Наследники»