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Премия Бафта (BAFTA Television 2024): номинанты, дата
Фильмы и сериалы

21 марта, 12:00

2 мин.

Стали известны номинанты на премию BAFTA Television 2024

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Корона».
Фото Кадр из сериала «Корона»
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12 мая пройдет церемония вручения премии BAFTA Television 2024. Ее ведущими будут комики Роб Бекетт и Ромеш Ранганатхан. Среди номинантов лидируют два проекта — «Корона» и «Черное зеркало».

Сериал, посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II, претендует на восемь наград, а проект о влиянии информационных технологий на человеческие взаимоотношения — на семь.

Список основных номинантов

Лучший драматический сериал

  • «Золото»

  • «Счастливая долина»

  • «Медленные лошади»

  • «Главарь»

Лучший комедийный сериал

  • «Большие мальчики»

  • «Мечтать, будучи черным»

  • «Такие смелые девочки»

  • «Экстраординарная»

Лучший актер

  • Брайан Кокс («Наследники»)

  • Доминик Уэст («Корона»)

  • Кейн Робинсон («Главарь»)

  • Паапа Эссьеду («Проект Лазарь»)

  • Стив Куган («Расплата»)

  • Тимоти Сполл («Шестая заповедь»)

Лучшая актриса

  • Аньяна Васан («Черное зеркало: Демон 79»)

  • Анна Рейд («Шестая заповедь»)

  • Белла Рамзи («Одни из нас»)

  • Хелена Бонем Картер («Нолли»)

  • Сара Ланкашир («Счастливая долина»)

  • Шэрон Хорган («Наилучшие интересы»)

Лучший актер второго плана

  • Амит Шах («Счастливая долина»)

  • Инна Хардуик («Шестая заповедь»)

  • Харрис Дикинсон («Убийство на краю света»)

  • Джек Лауден («Медленные лошади»)

  • Мэттью Макфэдьен («Наследники»)

  • Салим Дау («Корона»)

Лучшая актриса второго плана

  • Элизабет Дебики («Корона»)

  • Гарриет Уолтер («Наследники»)

  • Жасмин Джобсон («Главарь»)

  • Лесли Мэнвилл («Корона»)

  • Нико Паркер («Одни из нас»)

  • Шивон Финнеран («Счастливая долина»)

Лучший международный сериал

  • «Медведь»

  • «Грызня»

  • «Тысяча жизней Бернара Тапи»

  • «Одни из нас»

  • «Любовь и смерть»

  • «Наследники»

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