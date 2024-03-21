Стали известны номинанты на премию BAFTA Television 2024

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12 мая пройдет церемония вручения премии BAFTA Television 2024. Ее ведущими будут комики Роб Бекетт и Ромеш Ранганатхан. Среди номинантов лидируют два проекта — «Корона» и «Черное зеркало».

Сериал, посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II, претендует на восемь наград, а проект о влиянии информационных технологий на человеческие взаимоотношения — на семь.

Список основных номинантов

Лучший драматический сериал

«Золото»

«Счастливая долина»

«Медленные лошади»

«Главарь»

Лучший комедийный сериал

«Большие мальчики»

«Мечтать, будучи черным»

«Такие смелые девочки»

«Экстраординарная»

Лучший актер

Брайан Кокс («Наследники»)

Доминик Уэст («Корона»)

Кейн Робинсон («Главарь»)

Паапа Эссьеду («Проект Лазарь»)

Стив Куган («Расплата»)

Тимоти Сполл («Шестая заповедь»)

Лучшая актриса

Аньяна Васан («Черное зеркало: Демон 79»)

Анна Рейд («Шестая заповедь»)

Белла Рамзи («Одни из нас»)

Хелена Бонем Картер («Нолли»)

Сара Ланкашир («Счастливая долина»)

Шэрон Хорган («Наилучшие интересы»)

Лучший актер второго плана

Амит Шах («Счастливая долина»)

Инна Хардуик («Шестая заповедь»)

Харрис Дикинсон («Убийство на краю света»)

Джек Лауден («Медленные лошади»)

Мэттью Макфэдьен («Наследники»)

Салим Дау («Корона»)

Лучшая актриса второго плана

Элизабет Дебики («Корона»)

Гарриет Уолтер («Наследники»)

Жасмин Джобсон («Главарь»)

Лесли Мэнвилл («Корона»)

Нико Паркер («Одни из нас»)

Шивон Финнеран («Счастливая долина»)

Лучший международный сериал