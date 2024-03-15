Путин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта

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Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Александра Ширвиндта.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

О смерти Ширвиндта стало известно 15 марта. Он скончался на 90-м году жизни. Ширвиндт с 2000 по 2021 годы был художественным руководителем Московского академического театра сатиры. В 2021 году он занял пост президента Театра.

Ранее соболезнования в связи со смертью артиста выразило «Торпедо», за которое болел Ширвиндт.