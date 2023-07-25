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Сегодня, 12:45

Райан Рейнольдс возродит ситком «Альф»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из сериала «Альф».
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Звезда «Дэдпула» выпустит новые серии о приключениях забавного инопланетянина. Компания Maximum Effort, которой владеет Райан Рейнольдс, заручившись поддержкой одного из создателей шоу «Альф» Пола Фаско, сняла несколько коротких роликов: каждый из них проспонсирован отдельным брендом и похож скорее на рекламную интеграцию. Свежие видео покажут в ходе телемарафона старых эпизодов популярного ситкома.

Сам Рейнольдс признался, что в детстве просто обожал «Альфа». Он также добавил, что не видит разницы между оригинальными сериалами и спонсорским контентом, потому что и то, и другое может быть в одинаковой мере развлекательным.

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