Роберт Дауни младший все еще хочет сняться в третьем «Шерлоке Холмсе»

Супруга актера Сьюзан Дауни сообщила, что Роберт по-прежнему заинтересован в триквеле «Шерлока Холмса»: «Мы займёмся им, когда настанет нужный момент, с правильными людьми. Этот фильм в приоритете для компании [Team Downey] и Роберта».

Ранее Гай Ричи сказал, что судьба третьего фильма полностью зависит от интереса Дауни младшего. Второй фильм Ричи про Шерлока Холмса «Игра теней» вышел в 2011 году — тогда же началась работа над продолжением.