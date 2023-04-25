Роберт Дауни младший все еще хочет сняться в третьем «Шерлоке Холмсе»

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Супруга актера Сьюзан Дауни сообщила, что Роберт по-прежнему заинтересован в триквеле «Шерлока Холмса»: «Мы займёмся им, когда настанет нужный момент, с правильными людьми. Этот фильм в приоритете для компании [Team Downey] и Роберта».
Ранее Гай Ричи сказал, что судьба третьего фильма полностью зависит от интереса Дауни младшего. Второй фильм Ричи про Шерлока Холмса «Игра теней» вышел в 2011 году — тогда же началась работа над продолжением.
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