Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера

Руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сообщил, что первый сезон сериала по «Гарри Поттеру» выйдет в 2026 году на стриминговом сервисе Max.

По его словам, последний фильм о юном волшебнике был снят более десяти лет назад, поэтому создателям не терпится поделиться новым видением знаменитой истории.

Заслав также рассказал, что несколько недель назад он встретился с писательницей Джоан Роулинг в Лондоне, чтобы обсудить будущий проект.

Известно, что у сериала будет семь сезонов — по каждой из книг. А главных персонажей сыграют новые актеры, которых не было в фильмах франшизы.