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Шоураннер «Доктора Кто» рассказал о влиянии Disney на франшизу
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

1 мин.

Шоураннер «Доктора Кто» рассказал о влиянии Disney на франшизу

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
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После того, как «Доктор Кто» примкнул к большой семье Disney, у сериала появилась возможность строить собственную вселенную на другом уровне.

В рамках партнерства медиаконгломерат финансирует проект и при желании может влиять нa твopчecкиe peшeния шоу (в какой-то мере, но решающее cлoвo ocтaетcя зa BBC).

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В интервью BBC Newsround шоураннер «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис рассказал, как отражается на сериале масштабное сотрудничество: «Это значит, что у нас стало чуть больше денег. Не целое состояние, не как у «Звездных войн» или вроде того, но нужно потратить немного денег, чтобы космические корабли и монстры выглядели лучше».

Рассел Т. Дэвис добавил, что проекту нужно финансирование Disney, чтобы идти в ногу со временем и не уступать другим научно-фантастическим шоу.

Сделать собственные выводы о многообещающем партнерстве поклонники сериала смогут уже совсем скоро. Первый спецвыпуск к 60-летию «Доктора Кто» выйдет 25 ноября.

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