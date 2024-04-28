Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Шути Гатва в Доктор Кто: кастинг, реакция поклонников и критика
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Актер Шути Гатва ответил на критику поклонников «Доктора Кто»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто»
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В интервью Attitude Шути Гатва рассказал, что некоторые поклонники «Доктора Кто» были «в ярости» после того, как его выбрали на роль Повелителя Времени.

Несмотря на это, актер считает, что индустрия постепенно меняется.

Шути Гатва вспоминал, что в начале своей карьеры он чувствовал больше давления. Необходимость стать лучшим в своем деле для того, чтобы быть замеченным, по словам актера, очень утомляла — особенно, когда он видел, как «бездарные белые» становятся популярны.

«Есть так много бездарных белых, которые становятся известны, в то время как темнокожим нужно быть абсолютно безупречными, чтобы получить хотя бы половину их славы», — объяснил Гатва.

Актер добавил, что много работает над самовосприятием: «Я постепенно отучаюсь от этого и говорю себе: «Ну уж нет. Ты заслуживаешь любви просто за то, что ты есть».

Премьера первого сезона перезапуска «Доктора Кто» с Шути Гатвой пройдет 11 мая.

Доктор Кто, Шути Гатва. Новая эра «Доктора Кто»: что известно о перезапуске сериала с Шути Гатвой

Сериалы
0
Новости холдинга
Американец из Мытищ убил сестру и помогал полицейским в ее поисках
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
СМИ нашли в декларациях Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС
В Госдуме назвали помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем