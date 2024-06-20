Стало известно, что звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри мог быть убит

В деле о смерти актера Мэттью Перри («Друзья») появились новые подробности. Напомним, 28 октября 2023 года он был обнаружен мертвым в своем доме.

Согласно первичному заключению судмедэкспертов, причиной смерти стала передозировка кетамином, однако теперь выяснилось, что количество обнаруженных в крови актера наркотических веществ было недостаточным, чтобы привести к летальному исходу. Более того, на месте его кончины не было обнаружено никаких запрещенных веществ.

У правоохранителей появилась версия, что Перри могли убить. Кроме того, есть конкретная подозреваемая, имя которой не называется, однако известно, что она замужем за «звездой первой величины».

«Раньше она лечилась вместе с Мэтью, и у них было много связей в актерском сообществе. Это дружба была неожиданной, но они были друг для друга опорой», — рассказал изданию In Touch Weekly один из источников.

В доме подозреваемой дела прошли обыски, после чего у нее были изъяты ноутбук и телефон. Женщина отрицает свою причастность к смерти актера.