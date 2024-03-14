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Тень Чикатило: продолжение сериала Чикатило, дата выхода, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

14 марта, 16:30

1 мин.

Опубликован тизер продолжения сериала «Чикатило»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Чикатило».
Фото Кадр из сериала «Чикатило»
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Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал тизер-трейлер многосерийного триллера «Тень Чикатило» — продолжения сериала о советском серийном убийце «Чикатило», одного из самых известных проектов платформы.

По сюжету сиквела персонажи отправляются в Иркутскую область, чтобы расследовать дело ангарского маньяка, который стремился превзойти своего кровавого кумира.

Режиссерами проекта выступили Сарик Андреасян («Онегин») и Давид Дадунашвили («Сны»). Сценарий сериала написал Сергей Волков («Свидетель»).

В «Тени Чикатило» снялись Федор Лавров, Николай Козак, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин, Евгений Шириков, Олег Каменщиков, Дмитрий Нагиев, Мария Ахметзянова, Анна Бегунова и Георгий Мартиросян.

В первый сезон проекта войдет восемь эпизодов. Дата выхода сериала пока неизвестна.

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