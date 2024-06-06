Вышел трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»

YouTube-канал «Три богатыря» опубликовал трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига». Грядущий анимационный проект включает три истории: в первом богатыри будут спасать друзей из волшебного мира снов, во втором — расследовать похищение княжеской короны, а в третьем Конь Юлий и Алеша устроят эпическую битву умов.

Роли в проекте озвучили Олег Куликович (Алеша Попович), Валерий Соловьев (Добрыня Никитич), Дмитрий Быковский-Ромашов (Илья Муромец), Сергей Маковецкий (Князь), Дмитрий Высоцкий (конь Юлий), Лия Медведева (Любава), Мария Цветкова-Овсянникова (Аленушка) и Анатолий Петров (Тихон).

Посмотреть трейлер мультфильма можно здесь.

«Три богатыря. Ни дня без подвига» выйдут в российских кинотеатрах 20 июня.