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Три богатыря 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:10

1 мин.

Вышел трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»
Фото Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»
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YouTube-канал «Три богатыря» опубликовал трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига». Грядущий анимационный проект включает три истории: в первом богатыри будут спасать друзей из волшебного мира снов, во втором — расследовать похищение княжеской короны, а в третьем Конь Юлий и Алеша устроят эпическую битву умов.

Роли в проекте озвучили Олег Куликович (Алеша Попович), Валерий Соловьев (Добрыня Никитич), Дмитрий Быковский-Ромашов (Илья Муромец), Сергей Маковецкий (Князь), Дмитрий Высоцкий (конь Юлий), Лия Медведева (Любава), Мария Цветкова-Овсянникова (Аленушка) и Анатолий Петров (Тихон).

Посмотреть трейлер мультфильма можно здесь.

«Три богатыря. Ни дня без подвига» выйдут в российских кинотеатрах 20 июня.

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