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Сегодня, 19:28

Умер создатель кота Леопольда художник Вячеслав Назарук

Иван Шитик
Корреспондент
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Художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший знаменитых героев советских мультипликационных фильмов — персонажей кота Леопольда, крошки енота и мамы и мамонтенка, — скончался на 82-м году жизни, сообщают «Известия».

Прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14.00 (мск) в храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

За серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде в 1985 году художник был удостоен Госпремии СССР.

По приглашению студии Disney после обращения к нему американских мультипликаторов читал курс лекций по теории рисунка, живописи и композиции в США.

Источник: https://iz.ru/1461980/2023-01-29/umer-sozdatel-kota-leopolda-khudozhnik-viacheslav-nazaruk
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