В новом трейлере к фильму «Марвелы» показали команду Бри Ларсон

В трейлере Капитан Марвел вместе с парой союзников парит выше, быстрее и дальше под трек Beastie Boys — Intergalactic. Ник Фьюри (актер Сэмюэл Л. Джексон) пытается провести трио героев через несколько безумную миссию, которая обещает «изменить все» и «каждого». Вместе с актрисой Бри Ларсон, которая играет роль Капитана Марвел, в продолжении одноименного фильма снялись Тейон Пэррис (взрослая версия персонажа — Моника Рэмбо) и Иман Веллани (Камала Хан из сериала «Мисс Марвел», снятого для сервиса Disney+ в 2022 году).

Увидеть новую миссию можно будет 10 ноября, когда фильм выйдет в мировой прокат.