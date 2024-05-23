Опубликованы официальный кадр и тизер нового сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом

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Entertainment Weekly опубликовал первый кадр будущего сезона сериала «Ведьмак» с Лиамом Хемсвортом. Актер заменил Генри Кавилла, который покинул проект Netflix по неназванным причинам.
У поклонников «Ведьмака» есть несколько теорий его ухода, и одна из них в том, что сериал сильно отдалился от первоисточника.
Ранее Генри Кавилл представил свою замену, сделав заявление: «Вместо меня мантию Белого Волка примет фантастический мистер Лиам Хемсворт. Как и величайший из литературных персонажей, я передаю эстафету с почтением ко времени, потраченному на воплощение образа Геральта».
Недавно в сети появились фотографии Лиама Хемсворта на съемочной площадке «Ведьмака», а теперь опубликован первый официальный кадр.
«Его образ находился в разработке больше года, поэтому очень приятно наконец поделиться официальным кадром Лиама Хемсворта в роли Геральта из Ривии», — рассказала шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик.
Кроме того, Netflix опубликовал тизер будущего сезона.
Дата выхода четвертого сезона «Ведьмака» пока неизвестна.