«Я думал, это ужасная идея». Сценарист «Барби» не хотел работать над фильмом

В интервью Джадду Апатоу трижды номинированный на «Оскар» Ноа Баумбак рассказал, что поначалу не хотел писать сценарий «Барби» со своей женой и творческим партнером Гретой Гервиг: «Я думал, это ужасная идея, но Грета хотела, чтобы я написал сценарий фильма. Мне казалось: «Не знаю, как из этого может получиться что-то хорошее». Я откладывал этот вопрос, и каждый раз, когда она поднимала эту тему, говорил: «Ты должна вытащить нас из этого».

Позже сценарист передумал, а «Барби» стала самой кассовой картиной этого года. История о самой известной кукле собрала в мировом прокате почти полтора миллиарда долларов.