Дата выхода 2 сезона сериала «Женщина при деньгах»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 19:00
3 апреля на Apple TV+ пройдет премьера второго сезона многосерийной комедии «Женщина при деньгах».
Сюжет проекта сосредоточен на Молли Новак, которая разводится после 20 лет брака и пытается решить, куда потратить новообретенные 87 миллиардов долларов.
В сериале снялись Майя Рудольф, Меган Фэй, Микаэла Джей Родригес, Джоэль Ким Бустер, Рон Фанчес, Нат Факсон, Стефани Стайлз, Оливье Мартинес, Адам Скотт и Эмбер Чардэй Робинсон.
|1 серия
|3 апреля
|2 серия
|3 апреля
|3 серия
|10 апреля
|4 серия
|17 апреля
|5 серия
|24 апреля
|6 серия
|1 мая
|7 серия
|8 мая
|8 серия
|15 мая
|9 серия
|22 мая
|10 серия
|29 мая