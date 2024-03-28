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Женщина при деньгах 2 сезон: дата выхода серий, сюжет, трейлер, актеры, где смотреть
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Сегодня, 19:00

1 мин.

Дата выхода 2 сезона сериала «Женщина при деньгах»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Женщина при деньгах».
Фото Кадр из сериала «Женщина при деньгах»
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3 апреля на Apple TV+ пройдет премьера второго сезона многосерийной комедии «Женщина при деньгах».

Сюжет проекта сосредоточен на Молли Новак, которая разводится после 20 лет брака и пытается решить, куда потратить новообретенные 87 миллиардов долларов.

В сериале снялись Майя Рудольф, Меган Фэй, Микаэла Джей Родригес, Джоэль Ким Бустер, Рон Фанчес, Нат Факсон, Стефани Стайлз, Оливье Мартинес, Адам Скотт и Эмбер Чардэй Робинсон.

Расписание релиза эпизодов 2 сезона сериала «Женщина при деньгах»

1 серия 3 апреля
2 серия 3 апреля
3 серия 10 апреля
4 серия 17 апреля
5 серия 24 апреля
6 серия 1 мая
7 серия 8 мая
8 серия 15 мая
9 серия 22 мая
10 серия 29 мая
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