Биография Марго Робби: история «Барби» из Австралии

СМИ сообщили о беременности популярной актрисы .

Марго Робби

Дата рождения: 2 июля 1990 года

Место рождения: Долби (Австралия)

Рост: 168 см. Вес: 57 кг.

Начало карьеры: 2008 год.

Детство и юность Марго Робби

Марго Робби родилась 2 июля 1990 года в австралийском Долби в шотландской семье. Ее мать Сари Кесслер работала физиотерапевтом с детьми-инвалидами. Отец Майк Робби выращивал сахарный тростник, но он ушел от жены. В семье было еще трое детей: сыновья Лахлан и Кэмерон, дочь Аня. Каждое лето девочка жила на ферме у бабушки и дедушки по отцовской линии. С ранних лет она знала, как наколоть дрова и подоить корову.

В школе Робби была активисткой, она посещала сразу несколько секций: софтбол, хореографию, греблю и театральный кружок. Но главной ее страстью был серфинг, который популярен в прибрежном городе.

После школы Марго обучалась в частном Сомерсетском колледже в Маджирабе, параллельно работая в трех местах. Она была официанткой в кафе, горничной и продавщицей в магазине. Девушка накопила денег и уехала в Мельбурн, где поступила на актерские курсы. Правда, средств хватило только на первый взнос, поэтому она устроилась в сеть ресторанов быстрого питания «Сабвей».

Фото Global Look Press

Актерская карьера Марго Робби

Сниматься в кино австралийка начала еще будучи студенткой. Девушка без агента смогла получить эпизодические роли в кино и рекламах. Первый успех пришел к ней в 2007-м, когда известный австралийский режиссер Ааш Арон заприметил яркую блондинку и пригласил ее на главную роль в триллере «Я вижу тебя». Однако для этой картины ей пришлось кардинально изменить внешность, гримеры перекрасили ее в брюнетку. Через год удача снова ей улыбнулась, Марго утвердили на роль в сериале под названием «Соседи». Проект, который впервые вышел на экраны в 1985 году, был крайне успешен на австралийском телевидении. В ситкоме Робби снималась на протяжении трех лет. На площадке она проводила пять дней в неделю по 17 часов. За эту работу молодая актриса была дважды номинирована на престижную премию Australian Logie Awards.

В 2011 году Марго приняла решение переехать в США, чтобы покорить Голливуд. Первое время девушка безрезультатно ходила по кастингам. Она пробовалась на роль Эбби Сэмпсон в «Ангелах Чарли», однако выбор продюсеров пал на Рэйчел Тейлор. Серию фильмов снимала компания Sony Pictures Television, они запомнили яркую австралийку и впоследствии предложили ей сняться в драматическом сериале «Пэн Американ» (2011). Проект не нашел отклик в сердцах зрителей, из-за низких рейтингов его не стали продлевать на второй сезон. Однако персонаж стюардессы Лоры Кэмерон, которую сыграла Робби, стал для нее путевкой в большой кинематограф.

Марго пригласили в научно-фантастический проект «Бойфренд из будущего» (2013). А уже в 2014 году австралийская актриса покоряет известного американского кинорежиссера Мартина Скорсезе. Он предлагает ей роль второй жены главного героя в «Волк с Уолл-стрит». Девушка явилась на кастинг в рваных джинсах и футболке. Кастинг-директор посоветовал ей купить в ближайшем магазине самое короткое платье и туфли на каблуке. Пробы с кумиром ее детства Леонардо Ди Каприо были пройдены успешно. После этой роли о ней заговорил весь Голливуд.

В число ее работ входят такие картины, как «Французская сюита» (2014), «Фокус» (2014), «Z — значит Захария» (2015), «Игра на понижение» (2015).

В 2017-м в прокат вышла спортивная биография «Тоня против всех» с Марго Робби в главной роли. Австралийка предстала в образе фигуристки Тони Хардинг, которая стала первой американкой, исполнившей тройной аксель на соревнованиях. Однако больше она известна как соучастница нападения на свою соперницу Нэнси Керриган. Драматическая роль принесла актрисе долгожданную номинацию на премию «Оскар».

Многим зрителям австралийка запомнилась по нашумевшему вестерну «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, где она предстала в образе актрисы Шерон Тейт. Зимой 2020 года состоялась премьера «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». В этом же году она вновь была номинирована на «Оскар». На этот раз за работу в драме «Скандал» (2019), где она снималась с Шарлиз Терон и Николь Кидман.

«Мне приходится то и дело щипать себя, чтобы убедиться, что я не сплю. Я прекрасно понимаю, какую прочную позицию я занимаю», — призналась Робби Variety.

Одной из запоминающихся ее ролей стала суперзлодейка из вселенной DC Comics Харли Квинн. Ее актриса сыграла в трех фильмах — «Отряд самоубийц» (2016), «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021) и «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2020).

Но главный успех в ее карьере случился в 2023 году, когда на экраны вышел фильм «Барби». Фэнтезийная комедия собрала в мировом прокате более 1,446 миллиарда долларов, став самым прибыльным фильмом года. Кинокритики высоко оценили режиссуру, дизайн, костюмы, музыку, актерскую игру и поднятые в ленте темы. История о легендарной кукле представлена в восьми номинациях на «Оскар». При этом Марго Робби не была включена в список «Лучших актрис», из-за чего членов киноакадемии даже обвинили в сексизме.

«Невозможно грустить, когда знаешь, что тебе выпало такое счастье», — цитирует Робби Variety.

Фото Кадр из фильма «Барби».

Личная жизнь Марго Робби

У Робби всегда была бурная личная жизнь. Она встречалась с самыми завидными женихами. В число ее ухажеров входили как медийные персоны, так и мужчины, неизвестные широкой публике. Например, директор строительной компании Мэттью Томпсон. Это первая любовь Марго, с ним она была знакома еще со школы. Молодые люди смогли сохранить дружеские отношения по сей день.

В 2012-м во время съемок криминальной комедии «Волк с Уолл-стрит» поговаривали, что Робби закрутила роман с Леонардо Ди Каприо. Однако сама пара официально никак это не комментировала. В 2013-м на съемочной площадке триллера «Z — значит Захария» Марго встретила арт-директора Генри Эйткена. Правда, их роман продлился всего несколько месяцев.

Судьбоносная встреча звезды фильма «Барби» произошла в 2013 году. На съемках мелодрамы «Французская сюита» девушка обратила внимание на красивого и высокого ассистента режиссера по имени Том Акерли. Парень сразу же покорил сердце главной красавицы Голливуда.

«Мы можем говорить о работе все время. И тогда работа становится удовольствием. А развлечения могут включать в себя работу», — говорила Робби Business Insider.

В 2016-м возлюбленные сыграли свадьбу на родине актрисы в Австралии. Пока молодые люди увлечены карьерой и в ближайшее время не планируют заводить детей.

«Признаться честно, я еще не готова стать матерью. Лучше осознавать это и не спешить, чем стремиться оправдать чьи-то ожидания. Мой максимум — это домашние животные», — говорила Марго WomanHit.

Семья живет на две страны — Великобритания и США, супруги ведут закрытый образ жизни.

Марго Робби с супругом Томом Акерли. Фото Global Look Press

Беременность Марго Робби

Сразу после свадьбы общественность ждала новостей о скором прибавлении в семействе. Однако девушка не торопилась становиться мамой, так как была сосредоточена на карьере.

«Я вышла замуж, и первый вопрос почти в каждом интервью звучит так: «Дети? Когда у тебя будут дети?» Я так зла, что существует этот общественный договор. Ты замужем, теперь ты должна завести ребенка. Не надейтесь! Я сделаю это тогда, когда буду готова», — говорила актриса в интервью Daily Mail.

Спустя восемь лет брака Робби и ее супруг приняли решение стать родителями, об этом в июле 2024 года сообщило People. «Марго Робби беременна! 34-летняя звезда «Барби» и ее муж Том Акерли ждут своего первого ребенка», — написало издание.

Актриса практически не снимается после выхода фильма «Барби». По всей видимости, паузу в карьере Марго решила взять, чтобы сосредоточится на рождении и воспитании первенца.

Издание Daily Mail также подтвердило информацию о беременности Робби. Издание опубликовало фото актрисы во время семейного отдыха на озере Комо в Италии. Звезда Голливуда была одета в укороченный топ, который демонстрировал округлившийся живот Марго. Девушка не скрывалась от папарацци, однако сама официально пока не комментировала свое положение.

Марго Робби сейчас

Анонсированы такие премьеры с участием австралийской актрисы: «Сирены Готэм-сити» (2025), «Мэриан» (2025), сиквел «Одиннадцать друзей Оушена» (2025).

Весной 2024 года звезда Голливуда совместно со своим стилистом Эндрю Мукамалем презентовала книгу «Барби: мировой тур». На обложке изображена сама Робби в образе легендарной куклы.

Помимо писательской стези в ее планах — попробовать себя в роли режиссера.

«Я всегда рассматривала это как привилегию, а не право. Я медленно продвигалась к ощущению, что заслужила право быть режиссером, и я чувствую, что сейчас я близка к этому ощущению», — призналась Марго Dead Line.

Кстати, девушка — большая фанатка хоккея, актриса болеет за «Рейнджерс». Ее часто можно увидеть на трибунах. Более того, голливудская красотка выступала в любительской лиге на позиции нападающего.

10 лучших фильмов по версии IMDb

— «Барби» (2023)

— «Город астероидов» (2023)

— «Вавилон» (2022)

— «Амстердам» (2022)

— «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021)

— «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2020)

— «Скандал» (2019)

— «Куколка» (2019 — ...)

— «Однажды... в Голливуде» (2019)

— «Страна грез» (2019)

Социальные сети Марго Робби

— Х (бывший Twitter)

— Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)