Биография Роберта Де Ниро: от уличных группировок до «Оскара»

Роберт Де Ниро
Дата рождения: 17 августа 1943 года
Место рождения: Нью-Йорк (США)
Рост: 170 см
Вес: 75 кг
Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке (США) в творческой семье. Его отец Роберт Де Ниро-старший и мать Вирджиния Эдмирал — известные художники.
У актера итальянские, английские, французские, голландские и немецкие корни.
Когда Де Ниро было три года, родители развелись. Мальчик тяжело переживал распад семьи. Осложняло ситуацию и то, что он остался жить с матерью, которая не занималась сыном должным образом. Вирджиния Эдмирал была вынуждена работать на двух работах: она была машинисткой и редактором. Роберт целыми днями слонялся по улицам вместе со сверстниками. Будучи подростком, даже связался с итальянской уличной группировкой.
При этом мать Роберта не жалела денег для наследника. Так, актер обучался в частной школе, после поступил в Высшую школу музыки, искусства и исполнительского мастерства имени Фьорелло Ла Гуардии. Параллельно с этим Роберт посещал курсы по актерскому мастерству у учителя драмы Ли Страсберга и единственной американской актрисы, обучавшейся у Константина Станиславского — Стеллы Адлер.
Роберт Де Ниро начинал покорять кинематограф в 1965 году с участия в короткометражке «Столкновение». В это же время молодой актер снялся в эпизодической роли в «Три комнаты на Манхэттене» (1965). Через три года его пригласили на главную роль в фильме «Приветствия» (1968).
Первой яркой работой американского актера стала комедия «Свадебная вечеринка» (1969). Де Ниро сыграл жениха Чарли, который готовится связать себя узами брака с возлюбленной Джозефиной. Однако из-за страха женитьбы он решает превратить свадьбу в холостяцкую вечеринку.
Известность в США к Роберту пришла в 1971 году после премьеры криминальной комедии «Бей в барабан медленно», где он предстал в образе итальянского велогонщика. Герой приехал в Нью-Йорк и столкнулся с преступными группировками. За эту роль Де Ниро удостоился звания «Лучший актер второго плана» по версии премии объединения кинокритиков Нью-Йорка. Именно после этой картины он получил роль молодого Вито Корлеоне в драме «Крестный отец 2» Фрэнсиса Форда Копполы. Работа принесла ему первую в карьере статуэтку «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Впервые в истории премии победителем стал актер, который говорил только по-итальянски. Кстати, чтобы овладеть местным диалектом, Роберт четыре месяца жил на Сицилии.
Благодаря награде на Де Ниро обратили внимание лучшие режиссеры Голливуда. В 1976-м вышел триллер «Таксист», где Де Ниро досталась роль ветерана вьетнамской войны Трэвиса Бикла. Герой работает таксистом и мечтает очистить улицы Нью-Йорка от преступности. Благодаря этой роли Роберт был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Но победа тогда досталась другому. То же самое произошло и после выхода вестерна «Охотник на оленей». Однако награду ему пришлось ждать недолго, в 1980 году состоялась премьера фильма «Бешеный бык» режиссера Мартина Скорсезе. Здесь Роберт сыграл боксера Джейка ЛаМотта, который имеет психологические и сексуальные комплексы, мешающие ему жить в обществе. Чтобы получить эту роль, артист за короткий срок набрал 27 килограммов. Это достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Роберт Де Ниро быстро стал главной звездой Голливуда. Но актер был недоволен тем, что ему достаются однотипные роли. Поэтому он начинает сниматься в мелодрамах и комедиях. Среди них «Любовь: Инструкция по применению» (2011), «Starперцы» (2013), «Стажер» (2015), «Дедушка легкого поведения» (2016).
В 2017-м актеру досталась главная роль в биографической драме «Лжец, Великий и Ужасный» о руководителе фондовой биржи NASDAQ Берни Мэдоффе. Летом 2019-го вышла драма «Джокер», где он сыграл телеведущего Мюррея Франклина. В том же году состоялась премьера фильма «Ирландец» об автоугонщике Фрэнке Ширане, который становится наемным убийцей.
На премию Американской академии кинематографических искусств и наук Роберт Де Ниро также был номинирован за фильмы «Пробуждение» (1990), «Мыс страха» (1991), «Мой парень — псих» (2012) и «Убийцы цветочной луны» (2023).
Роберт Де Ниро был женат дважды. Первой супругой стала африканская певица Дайэнн Эбботт. В этом браке родился сын, которого назвали в честь отца Робертом. У женщины была дочь от предыдущего брака, девочку актер усыновил. Однако спустя десять лет брак распался.
Звезда «Крестного отца 2» состоял в гражданском браке с моделью Туки Смит. Пара прибегла к суррогатному материнству, на свет появились их дочери — Джулиана Хенри и Аарона Кендрика. Спустя несколько лет пара рассталась. Роберт закрутил роман с моделью Наоми Кэмпбелл, но отношения их были недолгими.
В 1997-м Де Ниро женился во второй раз. Его избранницей стала бывшая стюардесса Грейс Хайтауэр. В этом браке родились две девочки: Эллиот (1998) и Хелен (2011). В 2018 году Роберт и Грейс развелись.
Сейчас актер состоит в отношениях с тренером по боевым искусствам Тиффани Чен. В 2023-м году женщина родила 79-летнему актеру дочь, которую назвали Джиа Вирджиния Де Ниро-Чен.
Таким образом, у звезды фильма «Таксист» — семеро детей. Со всеми наследниками артист в хороших отношениях. И уделяет много времени воспитанию внуков.
80-летний актер — востребованный артист Голливуда. Сейчас в производстве находится девять фильмов с его участием. Ленты выйдут в ближайшие несколько лет. Среди них «Кондитерская», «Зима Фрэнки Машины», «Самый первый», «Игры возмездия».
Осенью прошлого года звезда «Стажера» попал в неприятный скандал. На актера подала в суд его бывшая ассистентка Грэм Чейз Робинсон. Женщина обвинила работодателя в том, что Де Ниро поручал ей дела, не входящие в ее обязанности. В частности, просил стирать простыни. Также сотрудница была недовольна тем, что получала меньше, чем мужчины на аналогичной должности. В жалобах было и то, что голливудская звезда звонил ей во время похорон родственников. Однако суд признал актера невиновным.
В апреле 2024-го Роберт Де Ниро вместе с супругой посетили прием в Белом доме, который организовал президент США Джо Байден в честь премьер-министра Японии Фумио Кишида.