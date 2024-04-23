Биография Роберта Де Ниро: от уличных группировок до «Оскара»

У актера семеро детей от трех женщин.

Роберт Де Ниро

Дата рождения: 17 августа 1943 года

Место рождения: Нью-Йорк (США)

Рост: 170 см

Вес: 75 кг

Детство и юность Роберта Де Ниро

Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке (США) в творческой семье. Его отец Роберт Де Ниро-старший и мать Вирджиния Эдмирал — известные художники.

У актера итальянские, английские, французские, голландские и немецкие корни.

Когда Де Ниро было три года, родители развелись. Мальчик тяжело переживал распад семьи. Осложняло ситуацию и то, что он остался жить с матерью, которая не занималась сыном должным образом. Вирджиния Эдмирал была вынуждена работать на двух работах: она была машинисткой и редактором. Роберт целыми днями слонялся по улицам вместе со сверстниками. Будучи подростком, даже связался с итальянской уличной группировкой.

При этом мать Роберта не жалела денег для наследника. Так, актер обучался в частной школе, после поступил в Высшую школу музыки, искусства и исполнительского мастерства имени Фьорелло Ла Гуардии. Параллельно с этим Роберт посещал курсы по актерскому мастерству у учителя драмы Ли Страсберга и единственной американской актрисы, обучавшейся у Константина Станиславского — Стеллы Адлер.

Роберт Де Ниро. Фото Global Look Press

Актерская карьера Роберта Де Ниро

Роберт Де Ниро начинал покорять кинематограф в 1965 году с участия в короткометражке «Столкновение». В это же время молодой актер снялся в эпизодической роли в «Три комнаты на Манхэттене» (1965). Через три года его пригласили на главную роль в фильме «Приветствия» (1968).

Первой яркой работой американского актера стала комедия «Свадебная вечеринка» (1969). Де Ниро сыграл жениха Чарли, который готовится связать себя узами брака с возлюбленной Джозефиной. Однако из-за страха женитьбы он решает превратить свадьбу в холостяцкую вечеринку.

Известность в США к Роберту пришла в 1971 году после премьеры криминальной комедии «Бей в барабан медленно», где он предстал в образе итальянского велогонщика. Герой приехал в Нью-Йорк и столкнулся с преступными группировками. За эту роль Де Ниро удостоился звания «Лучший актер второго плана» по версии премии объединения кинокритиков Нью-Йорка. Именно после этой картины он получил роль молодого Вито Корлеоне в драме «Крестный отец 2» Фрэнсиса Форда Копполы. Работа принесла ему первую в карьере статуэтку «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Впервые в истории премии победителем стал актер, который говорил только по-итальянски. Кстати, чтобы овладеть местным диалектом, Роберт четыре месяца жил на Сицилии.

Благодаря награде на Де Ниро обратили внимание лучшие режиссеры Голливуда. В 1976-м вышел триллер «Таксист», где Де Ниро досталась роль ветерана вьетнамской войны Трэвиса Бикла. Герой работает таксистом и мечтает очистить улицы Нью-Йорка от преступности. Благодаря этой роли Роберт был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Но победа тогда досталась другому. То же самое произошло и после выхода вестерна «Охотник на оленей». Однако награду ему пришлось ждать недолго, в 1980 году состоялась премьера фильма «Бешеный бык» режиссера Мартина Скорсезе. Здесь Роберт сыграл боксера Джейка ЛаМотта, который имеет психологические и сексуальные комплексы, мешающие ему жить в обществе. Чтобы получить эту роль, артист за короткий срок набрал 27 килограммов. Это достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Роберт Де Ниро быстро стал главной звездой Голливуда. Но актер был недоволен тем, что ему достаются однотипные роли. Поэтому он начинает сниматься в мелодрамах и комедиях. Среди них «Любовь: Инструкция по применению» (2011), «Starперцы» (2013), «Стажер» (2015), «Дедушка легкого поведения» (2016).

В 2017-м актеру досталась главная роль в биографической драме «Лжец, Великий и Ужасный» о руководителе фондовой биржи NASDAQ Берни Мэдоффе. Летом 2019-го вышла драма «Джокер», где он сыграл телеведущего Мюррея Франклина. В том же году состоялась премьера фильма «Ирландец» об автоугонщике Фрэнке Ширане, который становится наемным убийцей.

На премию Американской академии кинематографических искусств и наук Роберт Де Ниро также был номинирован за фильмы «Пробуждение» (1990), «Мыс страха» (1991), «Мой парень — псих» (2012) и «Убийцы цветочной луны» (2023).

Роберт Де Ниро. Фото Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Личная жизнь Роберта Де Ниро

Роберт Де Ниро был женат дважды. Первой супругой стала африканская певица Дайэнн Эбботт. В этом браке родился сын, которого назвали в честь отца Робертом. У женщины была дочь от предыдущего брака, девочку актер усыновил. Однако спустя десять лет брак распался.

Звезда «Крестного отца 2» состоял в гражданском браке с моделью Туки Смит. Пара прибегла к суррогатному материнству, на свет появились их дочери — Джулиана Хенри и Аарона Кендрика. Спустя несколько лет пара рассталась. Роберт закрутил роман с моделью Наоми Кэмпбелл, но отношения их были недолгими.

В 1997-м Де Ниро женился во второй раз. Его избранницей стала бывшая стюардесса Грейс Хайтауэр. В этом браке родились две девочки: Эллиот (1998) и Хелен (2011). В 2018 году Роберт и Грейс развелись.

Сейчас актер состоит в отношениях с тренером по боевым искусствам Тиффани Чен. В 2023-м году женщина родила 79-летнему актеру дочь, которую назвали Джиа Вирджиния Де Ниро-Чен.

Таким образом, у звезды фильма «Таксист» — семеро детей. Со всеми наследниками артист в хороших отношениях. И уделяет много времени воспитанию внуков.

Роберт Ден Ниро с гражданской женой Тиффани Чен. Фото Global Look Press

Роберт Де Ниро сейчас

80-летний актер — востребованный артист Голливуда. Сейчас в производстве находится девять фильмов с его участием. Ленты выйдут в ближайшие несколько лет. Среди них «Кондитерская», «Зима Фрэнки Машины», «Самый первый», «Игры возмездия».

Осенью прошлого года звезда «Стажера» попал в неприятный скандал. На актера подала в суд его бывшая ассистентка Грэм Чейз Робинсон. Женщина обвинила работодателя в том, что Де Ниро поручал ей дела, не входящие в ее обязанности. В частности, просил стирать простыни. Также сотрудница была недовольна тем, что получала меньше, чем мужчины на аналогичной должности. В жалобах было и то, что голливудская звезда звонил ей во время похорон родственников. Однако суд признал актера невиновным.

В апреле 2024-го Роберт Де Ниро вместе с супругой посетили прием в Белом доме, который организовал президент США Джо Байден в честь премьер-министра Японии Фумио Кишида.

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