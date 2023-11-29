Вторая часть «Дюны» будет нескучной: все о приключениях Тимоти Шаламе на планете Арракис

3 ноября 2023 года в мировой прокат должна была выйти вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна» от режиссера Дени Вильнева. Но из-за забастовки гильдии киноактеров релиз перенесли. По правилам гильдии, актеры не могут принимать участие в пресс-конференциях, давать интервью и посещать премьеры. Все это отрицательно сказалось бы на сборах фильма, ведь в проекте принимают участие такие звезды, как Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Хавьер Бардем и другие.

Дистрибьютор фильма Warner Bros решил не рисковать и сдвинул премьеру на 10 марта 2024 года. Первая часть экранизации собрала в прокате более 400 миллионов долларов при бюджете в 165. И это при том, что картина вышла во время ковидных ограничений. Именно от сборов фильма 2021 года, релиз которого также подвергался переносам (первоначально он был запланирован еще на ноябрь 2020-го, но в планы Голливуда вмешалась пандемия), зависела судьба продолжения. По такому же принципу студия решит, будет ли сниматься третья часть экранизации. Разобрали, что ждет зрителей в фильме «Дюна: часть вторая» и сможет ли канадец Дени Вильнев совладать с культовым материалом и завершить историю на уровне, достойном оригинала.

Фото Кадр из «Дюна: часть вторая»

Мир «Дюны»

История Пола Атрейдеса разворачивается в далеком будущем, в котором люди отказались от использования искусственного интеллекта после восстания мыслящих машин под названием «Батлерианский джихад». Мир «Дюны» уникален еще и тем, что все межзвездные путешествия в нем возможны лишь благодаря наличию особого вещества — «пряности» (в других переводах — «меланж» или «спайс»). Она воздействует на мозг человека и улучшает интеллектуальные способности. Без организации «Космическая гильдия» и ее навигаторов, регулярно принимающих пряность, были бы невозможны путешествия человечества в космическом пространстве.

Планета Арракис — единственный мир в галактике, где добывается та самая пряность. В далеком будущем тот, кто контролирует Арракис, — тот контролирует и пряность, а контроль над этим веществом означает и контроль над вселенной.

Фото Кадр из «Дюна: часть вторая»

В первом фильме зрителям показали, как род Атрейдесов получает во владение ту самую планету, но оказывается в ловушке, подстроенной давними врагами благородного рода — злодеев Харконненов.

Во время заговорщических интриг убили отца главного героя и главу рода Атрейдесов — герцога Лето (Оскар Айзек). Его сыну и центральному герою всей истории — Полу Атрейдесу — удается спастись и примкнуть к местному населению, народу Фрименов. Юный наследник древнегреческой династии рода Атридов планирует отомстить. Но «Дюна» — не просто история о вендетте, это эпическое произведение, подобно древним мифам, а главный герой — не просто мститель, он избранный, ставший венцом многолетней селекционной программы.

Сюжет новой части «Дюны»

По словам режиссера, фильм не стоит воспринимать как стандартный сиквел, ведь задумывался он именно как «вторая часть», а события стартуют сразу после финальных титров ленты 2021 года.

В ходе действий новой части главный герой в исполнении Тимоти Шаламе вдохновит аборигенов Арракиса на восстание против дома Харконненов и императора, стоящего за ними, и выполнит одно из своих предназначений.

Многие из зрителей называли одним из минусов первого фильма медленный темп повествования и недостаток действия на экране. Вторая часть, похоже, будет лишена этого — фильм наполнен событиями, достойными любого эпоса.

Фото Кадр из «Дюна: часть вторая»

Персонажи и актеры «Дюны»

Несмотря на то что повествование все еще сконцентрировано на личности Пола Атрейдеса, больше внимания будет уделено второстепенным персонажам. Зритель приблизится к матери главного героя, Джессике (Ребекка Фергюсон), предводителю фрименов Стилгару (Хавьер Бардем), главному антагонисту Владимиру Харконнену (Стеллан Скарсгард) и, конечно же, избраннице центрального героя — Чани (Зендея), которой в первом фильме уделили мало внимания. Не стоит забывать и о губернаторе Арракиса из дома Харконненов — жестоком Раббане по прозвищу Зверь: его роль все так же исполнит Дэйв Батиста.

Кроме старых знакомых, зрителей ждет появление множества новых героев. Среди свежих лиц появятся: принцесса Ирулан (Флоренц Пью), выступавшая одной из рассказчиков в романе, Фейд-Раута Харконнен — племянник и наследник барона, чей образ на экране воплотил Остин Батлер, и император Шаддам IV в исполнении легендарного Кристоферу Уокена.

Фото Кадр из «Дюна: часть вторая»

Внимание к деталям и будущее вселенной «Дюны»

Несмотря на все отличия, авторов нельзя упрекнуть в невнимательности к первоисточнику. Многие из продемонстрированных в трейлерах сцен поставлены с уважением к оригиналу: начиная от сцены седлания гигантского песчаного червя главным героем, заканчивая отношениями Пола и главы фрименов Стилгара и его любовной линии с Чани. Говоря о последней, нельзя не упомянуть то, что персонаж Зендеи получит гораздо больше экранного времени, чем в первой части и, похоже, чем в предыдущих экранизациях.

Если второй фильм сможет стать успешным в прокате, зрителей может ждать продолжение истории, основанное на второй книге цикла Фрэнка Герберта «Мессия Дюны».

Кроме того, в разработке находится сериал-приквел «Дюна: Пророчество» (который изначально имел подзаголовок «Сестричество»), повествующий о зарождении ордена Бене Гессерит. Он уделит больше внимания генетической программе тайной организации, венцом которой (впрочем, не совсем удачным) как раз и стал Пол Атрейдес.

Фото Кадр из «Дюна: часть вторая»

Но судьба сериала сейчас видится туманной, ведь проект покинул режиссер Йохан Ренк, а после и актерский состав претерпел изменения. Отдельные трудности внесла забастовка сценаристов и актеров. Так что говорить о скором релизе расширения вселенной «Дюны» пока не стоит.

Судя по доступным материалам и основываясь на стилистических и сценарных решениях первой части, можно предположить, что зрителей ждет еще более масштабное и значимое продолжение. Возможно, Дени Вильнев сможет повторить успех Питера Джексона и станет режиссером, которому покорился один из главных фантастических романов XX века, оказавшегося не по зубам даже гению Дэвида Линча.