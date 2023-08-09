Лучшие фильмы с Дженнифер Энистон: от комедий до мелодрам

Американская актриса прославилась благодаря культовому ситкому «Друзья»: роль Рэйчел Грин принесла ей не только всенародную любовь, но и такие престижные награды, как «Эмми» и «Золотой глобус». Сейчас Дженнифер Энистон занята в сериале «Утреннее шоу», новый сезон которого стартует уже 13 сентября. Однако звезда блистает не только на телевидении.

Собрали несколько полнометражных проектов Энистон: с привычными комедийными образами и неожиданными драматическими перфомансами.

Убийство на яхте (2019)

Рейтинг Кинопоиска: 6.4.

Рейтинг IMDb: 6.0.

Фото Кадр из фильма «Убийство на яхте»

Одна из самых свежих киноработ Дженнифер — комедийный детектив, который воссоединил ее с Адамом Сэндлером: больше десяти лет назад актеры засветились вместе в ленте «Притворись моей женой». На сей раз они сыграли супружескую пару, которая отправляется в Европу, чтобы отметить 15-летие брака. Однако приятный отпуск омрачает убийство, а Ник и Одри становятся главными подозреваемыми. В картине также снялись Люк Эванс («Дракула»), Джемма Артертон («King's Man: Начало»), Дэни Бун («Замуж на 2 дня») и другие.

Фото Кадр из фильма «Убийство в Париже»

Этой весной вышло продолжение «Убийства на яхте»: в фильме «Убийство в Париже» супруги Шпиц уже владеют собственным детективным агентством, а их новым делом становится похищение индийского миллиардера на его свадьбе. К касту сиквела присоединились Марк Стронг («Шерлок Холмс»), Мелани Лоран («Бесславные ублюдки») и Джоди Тернер-Смит («Анна Болейн»).

Торт (2014)

Рейтинг Кинопоиска: 6.6.

Рейтинг IMDb: 6.4.

Фото Кадр из фильма «Торт»

Драма, за которую актрисе прочили «Оскар», повествует об одинокой женщине, обезображенной шрамами. У нее нет друзей, а боли в спине не дают спать и нормально двигаться. Картина о поисках смысла жизни принесла Энистон номинации на «Золотой глобус» и Премию гильдии актеров (правда, обе награды в итоге получила Джулианна Мур за ленту «Все еще Элис»), но главное — доказала зрителям, что звезды комедий сильны и в других жанрах. В съемках «Торта» также приняли участие Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»), Фелисити Хаффман («Отчаянные домохозяйки»), Сэм Уортингтон («Аватар») и другие.

Марли и я (2008)

Рейтинг Кинопоиска: 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.0.

Фото Кадр из фильма «Марли и я»

Трогательная мелодрама по одноименному роману Джона Грогана не оставит равнодушными поклонников таких фильмов, как «Хатико» и «Собачья жизнь». В центре сюжета — семейная пара, которая, переехав в другой город, решила для начала завести собаку. Режиссером выступил автор ленты «Дьявол носит Prada» Дэвид Фрэнкел, партнером Дженнифер Энистон стал Оуэн Уилсон («Полночь в Париже»), а одну из ролей исполнил оскароносный Алан Аркин («Маленькая мисс Счастье»).

Фото Кадр из фильма «Мисс переполох»

Несколько лет спустя Энистон и Уилсон вновь встретились на экране в комедии «Мисс Переполох», действие которой развернулось в театральной тусовке: Дженнифер сыграла психоаналитика, а Оуэн — бродвейского режиссера.

Мы — Миллеры (2013)

Рейтинг Кинопоиска: 7.2.

Рейтинг IMDb: 7.0.

Фото Кадр из фильма «Мы — Миллеры»

В 2014 году российская народная кинопремия «Жорж» в номинации «Лучшая зарубежная комедия» досталась именно этому проекту Энистон. Фильм, в котором четырем малознакомым людям пришлось изображать семью, чтобы провезти через границу незаконный груз, собрал поистине звездный состав: Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Уилл Поултер («Бегущий в лабиринте»), Эмма Робертс («Американская история ужасов»), Эд Хелмс (трилогия «Мальчишник»), Ник Офферман («Одни из нас»), Кэтрин Хан («Ванда/Вижн»), Луис Гусман («Уэнсдей») и другие.

Несносные боссы (2011)

Рейтинг Кинопоиска: 6.8.

Рейтинг IMDb: 6.9.

Фото Кадр из фильма «Несносные боссы»

Еще один совместный проект Энистон и Судейкиса — комедия о трех друзьях, которым не повезло с начальством. Уволиться — не вариант, а вот избавиться от боссов, обставив все как несчастный случай, кажется им отличной идеей. Тех самых несносных боссов сыграли Колин Фаррелл, Кевин Спейси и сама Энистон. Актриса так вжилась в образ, что даже получила премию канала MTV в категории «Лучшая экранная сволочь».

Фото Кадр из фильма «Несносные боссы 2»

В 2014 году в прокат вышел сиквел картины: в нем друзья решают уже сами стать боссами, но на открытие собственного бизнеса нужны деньги. Инвестор (в исполнении двукратного лауреата «Оскара» Кристофа Вальца), конечно же, кидает главных героев, и тогда, чтобы получить выкуп, они берут в заложники его взрослого сына, которого сыграл Крис Пайн, звезда саги «Звездный путь» и фильмов о Чудо-женщине.

Фото Кадр из фильма «Несносные леди»

И еще несколько фильмов напоследок:

культовая комедия «Брюс всемогущий»;

музыкальная драма «Рок-звезда» с Марком Уолбергом;

праздничные ленты: «Новогодний корпоратив» — о Рождестве и «Несносные леди» — о Дне матери.

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