9 фильмов для новогоднего настроения

Долгожданные праздники все ближе, так что сегодня предлагаем окунуться в атмосферу рождественских и новогодних историй. Собрали картины на любой вкус: мультфильм для всей семьи, мюзикл со звездами Голливуда, несколько трогательных мелодрам, а также российский фильм, покоривший Netflix.

«Старый Новый год »

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Гэрри Маршалл.

В главных ролях: Холли Берри, Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Зак Эфрон, Сара Джессика Паркер, Джон Бон Джови.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 5,6.

Фото Кадр из фильма «Старый Новый год»

Киноальманах «Старый Новый год» можно назвать американским ответом британской ленте «Реальная любовь». Действие фильма перенесено из Лондона в Нью-Йорк, а связующей нитью по всем историям проходит подготовка не к Рождеству, а к Новому году. И да, пусть вас не смущает заголовок: в оригинале фильм называется «Канун Нового года», однако в российский прокат он вышел 12 января, так и появилось упоминание Старого Нового года.

Среди персонажей ленты — секретарша, которая решает уволиться 31 декабря и до наступления полуночи успеть исполнить все свои прошлогодние обещания; бэк-вокалистка популярного музыканта, которая по пути на шоу застревает в лифте с соседом, который ненавидит Новый год; две беременные женщины, развязавшие настоящую войну за денежный приз, который предназначен первому в наступающем году новорожденному, и многие другие.

Рождество на двоих

Год: 2019.

Страна: Великобритания, США, Китай.

Режиссер: Пол Фиг.

В главных ролях: Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Рождество на двоих»

«Рождество на двоих» — еще один пример того, как важно оригинальное название проекта. В этом случае речь идет об отсылке к праздничному суперхиту британского дуэта Wham! — Last Christmas. Его неоднократно исполняет главная героиня фильма, а ключевое для сюжета событие действительно произошло на прошлое Рождество.

К слову, о главной героине: ее сыграла звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Кейт с легкостью можно назвать неудачницей, ведь у нее нет постоянного места жительства, она злоупотребляет выпивкой, хотя имеет серьезные проблемы со здоровьем. Девушка мечтает о карьере певицы, а работает при этом в магазине рождественских игрушек, где ей приходится постоянно носить костюм эльфа. Но однажды судьба сводит героиню с загадочным молодым человеком по имени Том...

Очень Мюрреевское Рождество

Год: 2015.

Страна: США.

Режиссер: София Коппола.

В главных ролях: Билл Мюррей, Пол Шаффер, Майкл Сера, Джордж Клуни.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.

Рейтинг IMDb: 5,5.

Фото Кадр из фильма «Очень Мюрреевское Рождество»

Несложно догадаться, что центральный персонаж мюзикла «Очень Мюрреевское Рождество» — это известный актер Билл Мюррей. По сюжету он готовит рождественское телешоу, но снежная буря может сорвать его премьеру. И все же праздник обязательно состоится, пусть и не с приглашенными звездами, а с работниками и постояльцами отеля, в котором застрял Билл.

Фото Кадр из фильма «Очень Мюрреевское Рождество»

Музыкальную ленту сняла София Коппола: до этого Билл Мюррей играл в ее мелодраме «Трудности перевода», которую отметили целой россыпью престижных наград, в том числе «Оскаром» за лучший сценарий.

Вместе с Мюрреем несколько музыкальных номеров исполнили Крис Рок, Джордж Клуни, Майли Сайрус, Джейсон Шварцман и другие.

Клаус

Год: 2019.

Страна: Испания, Великобритания, США.

Режиссеры: Серхио Паблос, Карлос Мартинес Лопес.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Клаус»

Полнометражный мультфильм «Клаус» рассказывает зрителям о том, как появилась легенда о Санта-Клаусе. В анимационной ленте мифический герой представлен одиноким старцем, который своими руками делает игрушки. Однажды персонаж соглашается помочь главному герою — почтальону Джасперу — и начинает отправлять поделки местным детишкам в обмен на их письма.

«Клауса» отметили британской наградой BAFTA в категории «Лучший анимационный фильм», а также номинациями на «Оскар» и премию Европейской киноакадемии.

Серебряные коньки

Год: 2020.

Страна: Россия.

Режиссер: Михаил Локшин.

В главных ролях: Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Кирилл Зайцев, Юра Борисов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Серебряные коньки»

Историческая драма «Серебряные коньки» стала первым российским художественным фильмом, вышедшем на популярной стриминговой платформе Netflix в категории Originals, и в первую же неделю попала на пятое место по просмотрам по всему миру. В отдельных странах картина вошла в топ-3, а в Бразилии и вовсе возглавила рейтинг.

Действие ленты разворачивается в 1899-м в Санкт-Петербурге. Город готовится к наступлению Нового года, и в этой праздничной атмосфере сын простого фонарщика Матвей знакомится с дочерью крупного сановника Алисой.

Пока ты спал

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Джон Тертлтауб.

В главных ролях: Сандра Буллок, Билл Пуллман, Питер Галлахер, Питер Бойл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Пока ты спал»

Классический ромком из 1990-х повествует об одинокой девушке Люси, которая работает в билетной кассе чикагских электричек. Каждый день мимо нее проходит молодой человек: главная героиня не знает даже его имени, но мечтает выйти за него замуж. В канун Рождества Люси спасает незнакомца, когда тот падает на рельсы, а в больнице семья парня принимает девушку за его невесту. Кажется, мечта Люси начинает сбываться...

На главную роль в картине «Пока ты спал» рассматривались Деми Мур и Джулия Робертс, но в итоге Люси сыграла Сандра Буллок, что принесло актрисе номинации на «Золотой глобус» и кинопремию канала MTV.

Интуиция

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Питер Челсом.

В главных ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, Бриджет Мойнэхэн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Интуиция»

Центральные персонажи мелодрамы «Интуиция» — Сара и Джонатан — встречаются в нью-йоркском универмаге, когда в предрождественской суете пытаются найти подарки близким и одновременно хватают последнюю пару перчаток. Сара уверена, что это — не случайность, и предлагает Джонатану испытать судьбу: он пишет свой номер на купюре, которую они тут же оставляют в киоске, а она обещает написать свой в книге «Любовь во время холеры» и отдать ее букинистам.

Семь лет спустя Сара получает предложение руки и сердца от своего жениха, а Джонатан и вовсе готовится к свадьбе, но та мимолетная встреча не выходит у них из головы. За несколько дней до торжественной церемонии Джонатан решает отыскать девушку.

Тариф новогодний

Год: 2008.

Страна: Россия.

Режиссер: Евгений Бедарев.

В главных ролях: Максим Матвеев, Валерия Ланская, Борис Корчевников, Мирослава Карпович, Дмитрий Дюжев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Тариф новогодний»

Фантастическая комедия «Тариф новогодний» начинается, когда главный герой с друзьями отмечает наступление 2009-го на Красной площади. По старой традиции в первые минуты года Андрей набирает случайный номер, чтобы поздравить незнакомого человека. На этот раз на другом конце оказывается Алена, которую недавно бросил парень.

Кажется, молодые люди могли бы с легкостью встретиться, но вскоре выясняется, что Андрей позвонил в прошлое. Алена находится в 2008 году, а до 2009-го девушка даже не доживет — за несколько минут до полуночи она попадет в страшную аварию. Теперь героям предстоит предотвратить катастрофу совместными усилиями.

Необыкновенная история на Рождество

Год: 2017.

Страна: Ирландия, Канада.

Режиссер: Бхарат Наллури.

В главных ролях: Дэн Стивенс, Кристофер Пламмер, Джонатан Прайс, Марк Шриер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Необыкновенная история на Рождество»

Когда речь заходит о литературе, то одним из главных рождественских произведений считается повесть-сказка английского писателя Чарльза Диккенса о мрачном скряге по имени Эбенезер Скрудж, которого однажды посещают три святочных духа. Но как Диккенс придумал «Рождественскую песнь»?

Ответ на этот вопрос дает биографическая драма «Необыкновенная история на Рождество», также известная под названием «Человек, который изобрел Рождество». По сюжету Диккенс испытывает финансовые трудности из-за провала последних книг. Писатель принимает решение опубликовать новую работу до Рождества. Вдохновение настигает его на похоронах одинокого богача.