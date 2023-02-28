6 зарубежных художественных фильмов, которые вдохновят на занятия спортом

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Фильмы про спорт — не только классное развлечение на вечер, но и источник вдохновения для собственных спортивных достижений. Если хочется выйти из зимней спячки и привести тело в порядок к весне, а с мотивацией есть проблемы, предлагаем подборку фильмов, которые вдохновят на тренировки.
Этот уже ставший классикой фильм Джона Эвилдсена был удостоен трех «Оскаров» и премии «Золотой глобус», а исполнившему главную роль Сильвестру Сталлоне принес мировую славу. В основе сюжета — история преодоления и успеха боксера-любителя Рокки Бальбоа.
Почти нищий парень с криминальной репутацией, который посвящает свободные от работы вечера выступлениям на ринге, неожиданно получает шанс сразиться со звездой мирового класса — Аполло Кридом. Рокки полон сомнений, но идет на риск.
Этот фильм по-настоящему заряжает на спорт: даже олимпийский чемпион Василий Жиров признался, что в бокс его привело именно это кино.
Спортивная драма режиссера Хью Хадсона, удостоившаяся множества наград, в том числе четырех «Оскаров» и трех премий BAFTA. Фильм основан на реальных событиях. Это история соперничества двух бегунов, представлявших Великобританию на Олимпийских играх в Париже в 1924 году.
Главные герои фильма Гарольд и Эрик проходят сложный путь от атлетов-любителей до членов национальной сборной. А попутно каждый ищет ответ, как совместить спортивную карьеру с жизненными ценностями.
«Этот фильм знаменателен тем, что линия спорта в нем сопряжена с острой социальной критикой. Фильм очень британский, и решается в нем характерный для британского общества вопрос: что важнее — элитарные ценности или гуманистическая простота?»Георгий ЦеплаковКинокритик
Комедия о девушке Джесс, которая готова на многое ради своей страсти — футбола. Режиссером фильма выступила британка индийского происхождения Гуриндер Чадха.
Джесс живет в Лондоне, в семье выходцев из Пенджаба (штат в Индии), в которой строго соблюдаются традиции. Футбол, по непререкаемому мнению родителей, — занятие не женское. Но пока семья планирует для девушки достойный брак и приличную карьеру юриста, она решает пойти наперекор традициям и записаться в футбольную секцию.
«Гуриндер Чадха — по происхождению индианка и, конечно, знает, о каких проблемах снимает. В этом фильме она автор сценария, режиссер и продюсер. Для Джесс главные препятствия — не футбол и не спортивные достижения, а новое глобалистское общество, в котором важно себя найти. Оригинальное название фильма «Пинай, как Бэкхем», что можно перевести и как «Пинайся, как Бекхэм». Конечно, это каламбур не только о футболе, но и о жизненных трудностях. Жанр комедии и лирическая линия примиряют национальные и цивилизационные противоречия. Ну и, помимо прочего, после этого фильма мир полюбил Киру Найтли»Георгий ЦеплаковКинокритик
Фильм Рона Ховарда о нелегком пути боксера Джима Брэддока, которому приходится преодолеть череду тяжелых поражений и неудач на пути к мечте.
Это история об умении ждать и верить в свою мечту. Джим по стечению обстоятельств вынужден на время оставить спорт и браться за любую работу, чтобы прокормить семью. Но он не отказывается от мечты о боксе и, когда представляется шанс, делает все от себя зависящее, чтобы его не упустить.
«Прагматизм и романтика молодости для героя уже в прошлом, а зрелость несет с собой экзистенциальные вопросы о смысле жизни, боль, ощущение абсурдности существования. Знаменитый фильм Рона Ховарда о боксере — это, по сути, «Рокки» наоборот. И название, и фабула намекают на необходимость обретения второго дыхания на пути к победе даже тогда, когда все против тебя»Георгий ЦеплаковКинокритик
Главный герой фильма индийского режиссера Нитешем Тивари — отец семейства, который в юности выступал в вольной борьбе, но был вынужден отказаться от мечты об Олимпиаде, чтобы содержать семью.
Он надеялся, что его спортивные амбиции сможет воплотить сын, но родились две дочери. Делать нечего: не обращая внимания на косые взгляды соседей, герой принимает решение учить дочек борьбе.
«Наверное, это самый необычный фильм о спорте. Во-первых, он снят индийским режиссером на индийском материале. Во-вторых, сама история особенная: как отец семейства, в прошлом борец-любитель, отказался от спорта ради выживания, но сделал чемпионками двух своих дочерей. Фильм, с одной стороны, показывает вековые противоречия поколений в традиционной Индии. Но, с другой, наглядно демонстрирует, как в новой реальности меняются стереотипы и приоритеты. Сквозь специфику индийской провинции и азиатское мировоззрение проглядывает как раз то, за что мы любим фильмы о спорте, — рассказ о свободе и победе духа»Георгий ЦеплаковКинокритик
Фильм режиссера Рэйчел Гриффитс, основанный на реальных событиях. Это история австралийской всадницы Мишель Пейн, первой девушки, сумевшей выиграть Мельбурнский кубок.
Мишель приходится непросто в мире скачек, где долгое время единолично правили мужчины.
«Проблематика этого австралийского фильма прямолинейна — «В погоне за ветром» наглядно пропагандирует антисексизм. Это ясно и из оригинального названия фильма «Ride like a Girl». Многие критики усматривают в фильме женскую версию «Фаворита» Гэри Роса (2003), в 2019 году модно было снимать фем-версии успешных историй. Героиня фильма — целеустремленная всадница, одержимая мечтой победить на престижных скачках в Мельбурне. Эту простую историю стоит посмотреть ради напряженного сценария, замечательной игры Терезы Палмер и Сэма Нила и, конечно, масштабно снятых скачек, а также потрясающей природы Австралии»Георгий ЦеплаковКинокритик
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