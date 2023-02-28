6 зарубежных художественных фильмов, которые вдохновят на занятия спортом

Когда нужна дополнительная мотивация, чтобы наконец пойти на тренировку.

Фильмы про спорт — не только классное развлечение на вечер, но и источник вдохновения для собственных спортивных достижений. Если хочется выйти из зимней спячки и привести тело в порядок к весне, а с мотивацией есть проблемы, предлагаем подборку фильмов, которые вдохновят на тренировки.

«Рокки» (1976, США)

Этот уже ставший классикой фильм Джона Эвилдсена был удостоен трех «Оскаров» и премии «Золотой глобус», а исполнившему главную роль Сильвестру Сталлоне принес мировую славу. В основе сюжета — история преодоления и успеха боксера-любителя Рокки Бальбоа.

Почти нищий парень с криминальной репутацией, который посвящает свободные от работы вечера выступлениям на ринге, неожиданно получает шанс сразиться со звездой мирового класса — Аполло Кридом. Рокки полон сомнений, но идет на риск.

Этот фильм по-настоящему заряжает на спорт: даже олимпийский чемпион Василий Жиров признался, что в бокс его привело именно это кино.

«Огненные колесницы» (1981, Великобритания)

Спортивная драма режиссера Хью Хадсона, удостоившаяся множества наград, в том числе четырех «Оскаров» и трех премий BAFTA. Фильм основан на реальных событиях. Это история соперничества двух бегунов, представлявших Великобританию на Олимпийских играх в Париже в 1924 году.

Главные герои фильма Гарольд и Эрик проходят сложный путь от атлетов-любителей до членов национальной сборной. А попутно каждый ищет ответ, как совместить спортивную карьеру с жизненными ценностями.

«Играй, как Бекхэм» (2002, Великобритания)

Комедия о девушке Джесс, которая готова на многое ради своей страсти — футбола. Режиссером фильма выступила британка индийского происхождения Гуриндер Чадха.

Джесс живет в Лондоне, в семье выходцев из Пенджаба (штат в Индии), в которой строго соблюдаются традиции. Футбол, по непререкаемому мнению родителей, — занятие не женское. Но пока семья планирует для девушки достойный брак и приличную карьеру юриста, она решает пойти наперекор традициям и записаться в футбольную секцию.

«Нокдаун» (2005, США)

Фильм Рона Ховарда о нелегком пути боксера Джима Брэддока, которому приходится преодолеть череду тяжелых поражений и неудач на пути к мечте.

Это история об умении ждать и верить в свою мечту. Джим по стечению обстоятельств вынужден на время оставить спорт и браться за любую работу, чтобы прокормить семью. Но он не отказывается от мечты о боксе и, когда представляется шанс, делает все от себя зависящее, чтобы его не упустить.

«Дангал» (2016, Индия)

Главный герой фильма индийского режиссера Нитешем Тивари — отец семейства, который в юности выступал в вольной борьбе, но был вынужден отказаться от мечты об Олимпиаде, чтобы содержать семью.

Он надеялся, что его спортивные амбиции сможет воплотить сын, но родились две дочери. Делать нечего: не обращая внимания на косые взгляды соседей, герой принимает решение учить дочек борьбе.

«В погоне за ветром» (2019, Австралия)

Фильм режиссера Рэйчел Гриффитс, основанный на реальных событиях. Это история австралийской всадницы Мишель Пейн, первой девушки, сумевшей выиграть Мельбурнский кубок.

Мишель приходится непросто в мире скачек, где долгое время единолично правили мужчины.

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