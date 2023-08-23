10 фильмов о путешествиях, которые вдохновят отправиться в путь

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Жажда странствий всегда была присуща людям. Исследователи в эпоху Великих географических открытий устремлялись на поиски новых земель, а теперь, когда все территории давно известны, люди пытаются в путешествиях найти себя и место в этом огромном мире.
Собрали несколько картин, главные герои которых не побоялись выйти за порог и отправились навстречу приключениям.
Год: 2010.
Страна: США.
Режиссер: Райан Мерфи.
В главных ролях: Джулия Робертс, Хавьер Бардем, Билли Крудап, Виола Дэвис, Джеймс Франко и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 6.9.
Рейтинг IMDb: 5.8.
Экранизация одноименного романа Элизабет Гилберт повествует о женщине, которая в один прекрасный день понимает, что живет совсем не той жизнью, о которой мечтала. После тяжелого развода главная героиня отправляется в большое путешествие, каждая остановка которого обозначена в названии: в Италии она наслаждается пиццей и пастой, в Индии — посещает молитвенные сеансы, ну, а на Бали находит настоящую любовь.
Год: 2013.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Бен Стиллер.
В главных ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Адам Скотт, Ширли Маклейн, Шон Пенн и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.7.
Рейтинг IMDb: 7.3.
В центре сюжета трагикомедии — скромный мечтатель Уолтер Митти, который работает в отделе иллюстраций известного журнала. Его рутина неизменна день ото дня, но пропажа уникального кадра вдохновляет Уолтера на важный шаг: чтобы обложка вышла в срок, он отправляется на поиски фотографа, и те забросят главного героя в Гренландию, Исландию, Гималаи и даже Афганистан. По итогам 2013-го режиссерская работа комика Бена Стиллера попала в десятку лучших фильмов года.
Год: 2014.
Страна: Великобритания, Германия, Канада, ЮАР, США.
Режиссер: Питер Челсом.
В главных ролях: Саймон Пегг, Тони Коллетт, Розамунд Пайк, Стеллан Скарсгард, Жан Рено и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.2.
Рейтинг IMDb: 6.9.
Ведущий персонаж картины — лондонский психиатр, который начинает замечать, что его пациентам не становится лучше. Однажды Гектор решает объехать мир, чтобы самому найти заветный рецепт счастья. Он начнет с Азии, попадет в плен в Африке и встретит свою первую любовь в Америке. Кстати, в некоторых рецензиях «Путешествие Гектора в поисках счастья» называют «мужской версией» упомянутого ранее фильма «Ешь, молись, люби».
Год: 2007.
Страна: США.
Режиссер: Шон Пенн.
В главных ролях: Эмиль Хирш, Хэл Холбрук, Марша Гей Харден, Уильям Херт, Винс Вон, Кристен Стюарт и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.9.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Биографическая драма об американце Кристофере МакКэндлессе, взявшем в своих странствиях псевдоним Александр Супербродяга, выдвигалась на «Оскар» и престижную французскую премию «Сезар». Шон Пенн задумал снять ленту о парне, который автостопом отправился на Аляску, еще в «девяностых», а в главных ролях видел Леонардо ДиКаприо и Марлона Брандо. В итоге почти десять лет спустя МакКэндлесса сыграл Эмиль Хирш, которому пришлось похудеть на 18 кг, чтобы достоверно изобразить путешественника, причиной смерти которого назвали истощение.
Год: 2013.
Страна: Австралия.
Режиссер: Джон Керран.
В главных ролях: Миа Васиковска, Адам Драйвер, Ролли Минтума, Райнер Бок и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.1.
Рейтинг IMDb: 7.1.
В основе еще одной картины, снятой по мотивам реальных событий, — путешествие австралийской писательницы Робин Дэвидсон через пустыни родного континента. Ее спутниками были лишь собака и четыре верблюда, однако впоследствии ее историей заинтересовался журнал National Geographic, так Робин стал сопровождать еще и фотограф. В 2013 году фильм претендовал на главный приз Венецианского кинофестиваля, но уступил итальянской документалке «Священная римская кольцевая».
Год: 2012.
Страна: Франция, США, Великобритания, Мексика, Канада, Аргентина.
Режиссер: Уолтер Саллес.
В главных ролях: Гаррет Хедлунд, Сэм Райли, Кристен Стюарт, Эми Адамс, Кирстен Данст, Вигго Мортенсен и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 6.4.
Рейтинг IMDb: 6.0.
Киноадаптация культового романа Джека Керуака получила неоднозначные отзывы критиков, однако имеет в активе номинацию на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Главные герои картины — писатель Сэл Парадайз и его друг Дин Мориарти, которые отправляются в автомобильную поездку по США. География съемок при этом была более обширной: канадские Монреаль и Квебек, Мексика, Аргентина и Чили.
Год: 2014.
Страна: США.
Режиссер: Жан-Марк Валле.
В главных ролях: Риз Уизерспун, Лора Дерн, Томас Садоски, Михил Хейсман и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.2.
Рейтинг IMDb: 7.1.
За роль американской писательницы Шерил Стрэйд в байопике «Дикая» Риз Уизерспун получила номинации на «Оскар», «Золотой глобус», «Спутник» и премию Британской киноакадемии. В 1994 году ее героиня решила в одиночку пройти Маршрут Тихоокеанского хребта, чтобы избавиться от душевных страданий, связанных с разводом и смертью матери. Чтобы добиться реалистичности, Жан-Марк Валле запрещал актрисе читать инструкции к палатке и походной плите, а ее рюкзак по прозвищу Монстр действительно был тяжелым.
Год: 2004.
Страна: Великобритания, США, Франция, Аргентина, Перу, Чили, Германия.
Режиссер: Уолтер Саллес.
В главных ролях: Гаэль Гарсия Берналь, Родриго Де ла Серна, Миа Маэстро, Мерседес Моран и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.8.
Рейтинг IMDb: 7.7.
Среди достижений этого роуд-муви о поездке молодого Эрнесто Че Гевары по странам Латинской Америки «Оскар» за лучшую песню, премия Британской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке», приз христианского жюри Каннского кинофестиваля и приз зрительских симпатий фестиваля в Сан-Себастьяне. Любопытно, что Родриго Де ла Серна — исполнитель роли Альберто Гранадо, который сопровождал Че Гевару в путешествии, — является дальним родственником команданте Кубинской революции.
Год: 2007.
Страна: США.
Режиссер: Роб Райнер.
В главных ролях: Джек Николсон, Морган Фриман, Шон Хейс, Беверли Тодд и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8.0.
Рейтинг IMDb: 7.4.
Трогательная лента о двух больных раком стариках напоминает зрителям, что исполнять свои мечты никогда не поздно. Джек Николсон играет вспыльчивого миллиардера, а Морган Фриман — простого автомеханика: вместе герои отправляются в кругосветное путешествие, чтобы увидеть египетские пирамиды, Тадж-Махал, Великую китайскую стену и другие достопримечательности, а также прыгнуть с парашютом, погонять на раритетных автомобилях и просто насладиться отведенным им временем.
Год: 2010.
Страна: Испания, США.
Режиссер: Эмилио Эстевес.
В главных ролях: Мартин Шин, Эмилио Эстевес, Дебора Кара Ангер и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.6.
Рейтинг IMDb: 7.3.
Путь Святого Иакова — знаменитая паломническая тропа, большая часть которой находится на территории Испании. Персонаж Мартина Шина — пожилой врач из Калифорнии — приезжает в Европу за телом сына, который погиб во время шторма в самом начале паломничества. Неожиданно для себя самого главный герой принимает решение пройти Путь за сына. В дороге он знакомится с другими пилигримами: у каждого свои причины для преодоления тропы, но их совместное странствие принесет им гораздо больше, чем они ожидали.
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