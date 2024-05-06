Том Хэнкс, Сандра Буллок и другие: 9 фильмов одного актера

Чтобы снять отличное кино, необязательно собирать целую команду звезд — иногда достаточно всего лишь одного актера. Рассказываем о фильмах, сюжет которых разворачивается вокруг единственного персонажа: здесь и научная фантастика, и напряженные драмы, и даже истории о выживании, основанные на реальных событиях.

Изгой

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Роберт Земекис.

В главной роли: Том Хэнкс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Изгой»

В 2001 году Том Хэнкс заработал четвертый «Золотой глобус» (опередив в драматической категории Рассела Кроу с «Гладиатором»), а также номинации на «Оскар», BAFTA и Премию гильдии актеров за приключенческую драму «Изгой». В картине Роберта Земекиса (трилогия «Назад в будущее», «Форрест Гамп») он сыграл инспектора логистической компании FedEx Чака Ноланда — единственного выжившего в авиакатастрофе пассажира. Ему предстоит несколько лет провести на необитаемом острове в компании волейбольного мяча по имени Уилсон.

Я — легенда

Год: 2007.

Страна: США.

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс.

В главной роли: Уилл Смит.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Я — легенда»

Главная роль в постапокалиптическом боевике Фрэнсиса Лоуренса («Константин: Повелитель тьмы») принесла Уиллу Смиту премию «Сатурн» и кинонаграду канала MTV. Его персонаж — доктор Роберт Невилл — патрулирует опустевшие улицы Нью-Йорка: несколько лет назад инновационное лекарство от рака уничтожило половину населения, а остальных превратило в монстров. В компании немецкой овчарки по кличке Сэм главный герой пытается изготовить вакцину от вируса и найти выживших.

Луна 2112

Год: 2009.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Дункан Джонс.

В главной роли: Сэм Рокуэлл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Луна 2112»

Научно-фантастическую ленту «Луна 2112» снял Дункан Джонс — сын культового музыканта Дэвида Боуи. В 2010 году фильм одержал победу в категории «Лучший дебют» на премии BAFTA, а также получил две номинации на «Сатурн», одна из которых досталась Сэму Рокуэллу. Актер сыграл астронавта-контрактника, проработавшего на Луне три года в полном одиночестве (если не считать робота Герти), и вот за пару недель до его возвращения на Землю на станции начинает происходить нечто странное.

Погребенный заживо

Год: 2010.

Страна: Испания, Великобритания, Франция, США.

Режиссер: Родриго Кортес.

В главной роли: Райан Рейнольдс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Погребенный заживо»

Триллер «Погребенный заживо» в свое время был отмечен тремя премиями «Гойя» («Лучший оригинальный сценарий», «Лучший звук», «Лучший монтаж»), а также номинациями на «Сатурн» («Лучший актер») и кинонаграду канала MTV («Лучший испуг»). По сюжету Пол Конрой в исполнении Райана Рейнольдса просыпается в гробу, а под рукой у него оказываются только зажигалка и мобильный телефон. У прибывшего в Ирак по контракту парня есть всего несколько часов, чтобы выбраться из ловушки.

127 часов

Год: 2010.

Страна: Великобритания, США, Франция.

Режиссер: Дэнни Бойл.

В главной роли: Джеймс Франко.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «127 часов»

В 2003 году альпинист Арон Ральстон в одиночку отправился в национальный парк Каньонлендс. В одном из каньонов огромный валун придавил парню руку, в результате чего он провел в ловушке больше пяти суток. Эта история с шокирующей развязкой легла в основу ленты Дэнни Бойла («На игле», «Миллионер из трущоб»), главную роль в которой сыграл Джеймс Франко. В активе фильма — шесть номинаций на «Оскар», три номинации на «Золотой глобус», восемь номинаций на BAFTA, а также номинация на премию канала MTV в категории «Самый безумный эпизод».

Лок

Год: 2013.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Стивен Найт.

В главной роли: Том Харди.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Лок»

Действие камерной драмы «Лок» полностью разворачивается в салоне автомобиля, за рулем которого находится персонаж Тома Харди — прораб Айван Лок. Мужчина спешит домой, к жене и детям, однако внезапный телефонный звонок разделяет его жизнь на «до» и «после»: женщина, с которой он провел всего одну ночь, сообщает, что прямо сейчас находится в роддоме. Стоит отметить, что любовницу Бетан озвучила Оливия Колман («Фаворитка», «Корона»), коллегу главного героя — Эндрю Скотт («Шерлок», «Дрянь»), а одного из сыновей — Том Холланд, знакомый зрителям по роли Человека-паука.

Не угаснет надежда

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Джей Си Чендор.

В главной роли: Роберт Редфорд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Не угаснет надежда»

В отличие от уже упомянутых фильмов, в которых другие актеры все же появлялись в кадре в отдельных эпизодах или озвучивали второстепенных персонажей, в приключенческой драме «Не угаснет надежда» действительно был задействован лишь один человек. Роберт Редфорд сыграл опытного яхтсмена, потерпевшего кораблекрушение. Лента получила «Золотой глобус» за лучший саундтрек (в актерской категории Редфорда обошел Мэттью Макконахи с «Далласским клубом покупателей»), а также номинации на «Оскар» и BAFTA.

Отмель

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссер: Жауме Кольет-Серра.

В главной роли: Блейк Лайвли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Отмель»

Фильм «Отмель» переносит зрителей в Мексику: именно туда по сюжету отправляется серфингистка Нэнси в исполнении Блейк Лайвли. Отпуск на безлюдном пляже начинается отлично, но все меняется, когда девушка сталкивается с большой белой акулой. Нэнси оказывается в ловушке на небольшом острове, а ее единственной спутницей становится раненая чайка. В 2017 году картина о борьбе за выживание получила номинацию на «Сатурн» в категории «Лучший триллер».

Гравитация

Год: 2013.

Страна: США, Мексика, Великобритания.

Режиссер: Альфонсо Куарон.

В главной роли: Сандра Буллок.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Гравитация»

Пожалуй, самый титулованный фильм в сегодняшней подборке — это научно-фантастический триллер «Гравитация» от мексиканского кинематографиста Альфонсо Куарона («Гарри Поттер и Узник Азкабана») с Сандрой Буллок в главной роли. Это история об астронавте Райан Стоун, которая выжила в аварии, но при этом осталась в открытом космосе без какой-либо связи с Землей. Лента заработала семь «Оскаров», шесть премий BAFTA, «Золотой глобус», а также награду Future Film Festival Digital Award Венецианского кинофестиваля и ряд других призов.