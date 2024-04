Не только «Темный рыцарь»: 10 фильмов с Хитом Леджером

Хит Леджер начал сниматься еще у себя на родине — в Австралии, а уже в 1999 году стартовала его голливудская карьера, которая продлилась меньше десяти лет. И все же этого оказалось вполне достаточно, чтобы Леджер стал одним из самых ярких актеров своего поколения.

Сегодня, 4 апреля, Хиту Леджеру исполнилось бы 45 лет. По такому случаю вспоминаем главные проекты оскароносного австралийца, помимо «Темного рыцаря».

10 причин моей ненависти

Год: 1999.

Страна: США.

Режиссер: Джил Джангер.

В главных ролях: Хит Леджер, Джулия Стайлз, Джозеф Гордон-Левитт, Лариса Олейник, Дэвид Крамхолц.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «10 причин моей ненависти»

Одна из первых голливудских работ Леджера — ромком «10 причин моей ненависти», в основу которого легла пьеса «Укрощение строптивой», только вот действие комедии Шекспира было перенесено в наши дни. Актер сыграл персонажа по имени Патрик Верона — старшеклассника с репутацией плохого парня, который за деньги соглашается сводить на свидание главную мужененавистницу всей школы Кэт Стрэтфорд. За эту роль (а точнее — за эпизод с исполнением песни Can't Take My Eyes Off You) Леджер получил номинацию на премию канала MTV в категории «Лучшее музыкальное выступление».

Патриот

Год: 2000.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Роланд Эммерих.

В главных ролях: Мэл Гибсон, Хит Леджер, Джоэли Ричардсон, Джейсон Айзекс, Крис Купер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Патриот»

Историческая драма «Патриот» переносит зрителей в эпоху Войны за независимость США. Главным героем фильма стал ветеран прошедших войн и многодетный отец Бенджамин Мартин, которого сыграл Мел Гибсон. Хиту Леджеру досталась роль его старшего сына Гэбриэла: молодой человек присоединяется к Континентальной армии, но впоследствии сталкивается с обвинениями в шпионаже. Стоит отметить, что еще во время кастинга актер обошел более 200 претендентов (среди которых были, например, Джейк Джилленхол и Райан Филипп), а на съемках самостоятельно исполнял все трюки.

История рыцаря

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Брайан Хелгеленд.

В главных ролях: Хит Леджер, Ричард Сьюэлл, Шаннин Соссамон, Пол Беттани, Лора Фрейзер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «История рыцаря»

В приключенческой комедии «История рыцаря» Хит Леджер сыграл простого оруженосца Уильяма Тэтчера: после смерти рыцаря, которому он служил все эти годы, парень надевает его доспехи и выдает себя за сэра Ульриха фон Лихтенштайна. Так начинается его победное шествие по рыцарским турнирам страны, пока на его пути не встает действующий чемпион — граф Адемар. Лента принесла актеру и его экранной партнерше Шаннин Соссамон сразу две номинации на премию канала MTV — в категориях «Лучший поцелуй» и «Лучшая музыкальная сцена».

Бал монстров

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Марк Форстер.

В главных ролях: Билли Боб Торнтон, Холли Берри, Питер Бойл, Хит Леджер, Шон Пи Дидди

Комбс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Бал монстров»

Главные звезды мрачной драмы «Бал монстров» (так на жаргоне называются процедуры, предшествующие казни на электрическом стуле) — это Билли Боб Торнтон, сыгравший тюремного палача Хэнка Гротовски, и Холли Берри, получившая «Оскар» и «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля за роль его новой подружки Летиции. Что касается Хита Леджера, то он перевоплотился в сына Хэнка, который пошел по стопам отца. Это второстепенный, но весьма значимый для сюжета образ.

Братья Гримм

Год: 2005.

Страна: США, Чехия, Великобритания.

Режиссер: Терри Гиллиам.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Хит Леджер, Лина Хиди, Петер Стомаре, Моника Беллуччи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 5,9.

Фото Кадр из фильма «Братья Гримм»

Готическое фэнтези Терри Гиллиама представляет авторский взгляд на сказки братьев Гримм. В фильме Вильгельм (Дэймон) и Якоб (Леджер) предстают в образе авантюристов и мошенников, которые зарабатывают на изгнании нечисти. Это все, разумеется, лишь подставные шоу, но однажды братья сталкиваются с реальной угрозой в виде Зеркальной королевы. «Братья Гримм» получили смешанные отзывы критиков, и все же в копилке проекта — участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля; при этом «Золотого льва» в том году присудили «Горбатой горе», главную роль в которой также исполнил Хит Леджер.

Короли Догтауна

Год: 2005.

Страна: Германия, США.

Режиссер: Кэтрин Хардвик.

В главных ролях: Эмиль Хирш, Виктор Расук, Джон Робинсон, Хит Леджер, Ребекка Де Морнэй.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Короли Догтауна»

Еще одна яркая второстепенная роль Леджера случилась в спортивном байопике «Короли Догтауна». Центральные персонажи фильма — это молодые серферы Тони Альва, Стейси Перальта и Джей Адамс, которые в 70-х становятся настоящими звездами скейтбординга, а вот австралийскому актеру досталась роль Скипа Энгблома, собравшего талантливых парней в команду Zephyr для участия в национальных соревнованиях. Известно, что реальный Скип (который, кстати, появляется на экране в небольшом эпизоде) хотел, чтобы его сыграл именно Хит Леджер.

Казанова

Год: 2005.

Страна: США.

Режиссер: Лассе Халльстрем.

В главных ролях: Хит Леджер, Сиенна Миллер, Джереми Айронс, Оливер Платт, Лена Олин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Казанова»

Джокер — далеко не первый знаковый персонаж, которого довелось сыграть Хиту Леджеру. Так, например, еще в 2003 году он перевоплотился в дерзкого грабителя Неда Келли, а в 2005-м — в героя-любовника Джакомо Казанову. Авантюрная мелодрама «Казанова» была прохладно принята критиками, которые, правда, хвалили актерскую игру австралийца. По сюжету Джакомо сталкивается с неожиданным ультиматумом: либо он женится, либо его изгоняют из Венеции.

Кэнди

Год: 2005.

Страна: Австралия.

Режиссер: Нил Армфилд.

В главных ролях: Хит Леджер, Эбби Корниш, Джеффри Раш, Том Бадж, Роберто Меса-Монт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Кэнди»

Пронзительная драма, основанная на романе австралийского писателя Люка Дейвиса, повествует о любви юной художницы Кэнди и поэта Дэна. Их отношения все сильнее начинают зависеть от запрещенных веществ, и ради дозы молодые люди готовы абсолютно на все. Сюжет картины разделен на три части: «Рай» показывает так называемый конфетно-букетный период, «Земля» — их брак, а «Ад» — печальную развязку истории. В 2006 году фильм «Кэнди» участвовал в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.

Меня там нет

Год: 2007.

Страна: Германия, Канада, США, Франция, Великобритания.

Режиссер: Тодд Хейнс.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Хит Леджер, Бен Уишоу, Кристиан Бэйл, Маркус Карл Франклин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Меня там нет»

«Меня там нет» представляет собой своеобразную биографию Боба Дилана, в которой каждый из шести главных героев символизирует тот или иной период жизни и творчества известного музыканта. Звездой фильма стала Кейт Бланшетт: образ фолк-певца Джуда Куинна принес ей «Золотой глобус» и Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля, а также номинации на «Оскар» и BAFTA. Хит Леджер же сыграл Робби Кларка — молодого голливудского актера, которому досталась роль в байопике о культовом музыканте.

Воображариум доктора Парнаса

Год: 2009.

Страна: Великобритания, Франция, Канада.

Режиссер: Терри Гиллиам.

В главных ролях: Хит Леджер, Кристофер Пламмер, Лили Коул, Эндрю Гарфилд, Том Уэйтс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Воображариум доктора Парнаса»

«Воображариум доктора Парнаса» ознаменовал воссоединение Хита Леджера с режиссером «Братьев Гримм» Терри Гиллиамом, но именно во время съемок этого фэнтези-фильма актер скончался в возрасте 28 лет. В итоге роль таинственного незнакомца Тони Шепарда, меняющего свою внешность при проходе через волшебное зеркало, доигрывали Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Лоу. Все трое, кстати, отдали свои гонорары дочери актера — Матильде Леджер.