Когда выйдет 2-й сезон «Игры в кальмара» и чего от него ждать

Многосерийный триллер «Игра в кальмара», который в 2021 году стал самым популярным сериалом платформы Netflix, получит свое продолжение. Рассказываем все, что известно о втором сезоне проекта, и когда он выйдет.

О чем сериал «Игра в кальмара»

По сюжету 456 человек, испытывающие финансовые и личные проблемы, решаются на участие в реалити-шоу, которое на самом деле является игрой на выживание. При выбывании каждого игрока призовой фонд шоу увеличивается на хорошую сумму, так что последний уцелевший получает больше 38 миллионов долларов в южнокорейском эквиваленте.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел в сентябре 2021 года. Тогда он стал международным феноменом и побил рекорд популярности Netflix благодаря захватывающему сюжету и непредсказуемым поворотам истории. Сериал обрел невероятную популярность, так что вопрос о создании продолжения даже не стоял.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»

В течение первых 17 дней после премьеры сериал привлек на стриминговую платформу более 11 миллионов зрителей, а за первый месяц количество просмотров выросло до 111 миллионов. Однако уже в ноябре 2021 года Netflix сообщил, что другой южнокорейский мини-сериал, «Зов ада», сумел превзойти рекорд.

Производство 2-го сезона сериала «Игра в кальмара»

Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хека начал говорить о продолжении почти сразу после релиза первых серий. А 9 ноября 2022 года в интервью для Associated Press создатель заявил, что второй сезон уже находится в разработке. Съемки должны были начаться еще летом прошлого года.

В феврале 2024 года Netflix официально показал первый тизер предстоящего продолжения южнокорейского хита. В ролике, презентующим предстоящие релизы, платформа продемонстрировала 17-секундный отрывок, события которого разворачиваются на территории аэропорта. Победитель соревнования из первого сезона «Игры в кальмара» — Сон Ки Хун — разговаривает по телефону. Неизвестный голос угрожает герою и заявляет, что тот пожалеет о своем решении рассказать правду. Впрочем, подобные угрозы не возымели никакого влияния на бывшего игрока № 456, ведь он не собирается отказываться от своих планов ни под каким предлогом.

Судя по всему, показанные в отрывке события происходят сразу же после концовки первого сезона. Действие финальной сцены разворачивается как раз в аэропорту, когда Сон Ки Хун планирует улететь в США, чтобы повидаться с дочерью, но замечает рекрутера, в свое время пригласившего его в игру. Он решается отобрать у него визитку, после чего звонит по указанному в ней номеру.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Персонажи и актеры 2-го сезона сериала «Игра в кальмара»

Как можно понять по скромному хронометражу февральского тизера, к своей роли вернется Ли Джон Джэ, сыгравший победителя игры из первого сезона Сон Ки Хуна. Герой снова рискнет своей жизнью, на этот раз ради выведения на чистую воду организаторов смертельного соревнования.

Также в июне 2023-го создатели подтвердили, что кроме Ли Джон Джэ к своим экранным образам вернутся Ли Бен Хон, исполнивший роль ведущего, Ви Ха Джун (в роли работника полиции Хван Чун Хо) и Кон Ю, сыгравший вербовщика.

Не обойдется и без новичков, которых сыграют Им Щи Ван, Кан Ха Ныль, Пак Сон Хун и Ян Дон Гын. О самих новых персонажах пока ничего не известно.

О чем может быть 2-й сезон «Игры в кальмара»

По крупицам имеющейся информации можно предположить, что основное действие сериала будет связано с Сон Ки Хуном. Герой попытается помешать продолжению смертельных игр. Организаторы, в свою очередь, могут похитить дочь главного героя, тем самым оказав на него давление.

Не исключено и то, что Сон Ки Хун каким-то образом вновь окажется в игре: по собственной воле или же под давлением организаторов. В любом случае основное действие будет сосредоточено на теме мести и поиска справедливости.

Нельзя исключать и появления, казалось бы, мертвых персонажей. Ведь, как показал первый сезон, не всему, что происходит в «Игре в кальмара», стоит беспрекословно доверять.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Чего ждать от 2-го сезона «Игры в кальмара»

Сверхуспешная «Игра в кальмара» стала громким культурным событием. И теперь перед создателями стоит амбициозная задача как минимум повторить успех оригинального сезона. Кстати, своеобразным продолжением проекта 2021 года стало реалити-шоу «Вызов». Там люди участвовали в соревнованиях по мотивам тех, что были в «Игре в кальмара». Реалити-шоу вышло в конце 2023 года на Netflix. Оно стало самым масштабным проектом подобного рода в истории с призовым фондом в 4,5 миллиона долларов.

При этом «Вызов» был подвергнут критике как за полное противоречие антикапиталистическим идеям оригинала, так и за тяжелые условия, в которых жили участники реалити-шоу. При всех «но» этот проект, наследуя сериалу 2021 года, показал невероятно высокие рейтинги.

С момента выхода первого сезона «Игры в кальмара» прошло уже почти три года, но любая информация о продолжении привлекает внимание. Netflix явно готов вкладываться в развитие популярной франшизы. Похоже, при удачном исходе зрителей ждет не только второй, но и третий сезон. Тем более что режиссер сериала Хван Дон Хек заявлял, что вел переговоры и о дальнейшей работе над продолжением.

Когда выйдет 2-й сезон «Игры в кальмара»

Премьера второго сезона сериала «Игра в кальмара» состоится на Netflix во второй половине 2024 года. Эту информацию подтвердил исполнительный директор по контенту стримингового гиганта Тед Сарандос. Точная дата выхода пока не называется.